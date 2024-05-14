إنجاز لافت لمبابي قبل التحاقه بفريقه الجديد

توج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، المنتقل قريبا لريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الخامس على التوالي و ذلك في اليوم التالي لتوديعه في حديقة الأمراء خلال مباراة تولوز ضمن الجولة 33 من المسابقة .

وعلى مسرح قاعة بافيلون في باريس تسلم النجم المثير للصخب في الفترة الاخيرة تتويجا جديدا بعد ان قاد سان جرمان لإحراز اللقب للمرة 12 في تاريخه .

واستغل اللاعب الفرنسي تلك اللحظة للحديث عن رحيله عن باريس سان جيرمان، وذلك بعد 3 أيام من نشره لمقطع فيديو شاركه على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.