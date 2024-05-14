إنجاز لافت لمبابي قبل التحاقه بفريقه الجديد
توج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، المنتقل قريبا لريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الخامس على التوالي و ذلك في اليوم التالي لتوديعه في حديقة الأمراء خلال مباراة تولوز ضمن الجولة 33 من المسابقة .
وعلى مسرح قاعة بافيلون في باريس تسلم النجم المثير للصخب في الفترة الاخيرة تتويجا جديدا بعد ان قاد سان جرمان لإحراز اللقب للمرة 12 في تاريخه .
واستغل اللاعب الفرنسي تلك اللحظة للحديث عن رحيله عن باريس سان جيرمان، وذلك بعد 3 أيام من نشره لمقطع فيديو شاركه على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وقال مبابي عقب تسلمه الجائزة :"الأمر صعب، لأنها صفحة تُطوي، وفصل من حياتي سيُغلق، لقد كان لقب الدوري دائمًا إنجازا مهمًا في حياتي، حاولت أن أرفع هذه البطولة إلى أعلى مستوى ممكن، الآن أغادر ورأسي مرفوع."
وقال كيليان مبابي في كلمته خلال حفل التتويج بجوائز الافضل في فرنسا لموسم 2023 ـ2024 لتقديم الشكر للجميع في الفريق الباريسي، وخلال هذه المرة لم ينس رئيسه ناصر الخليفي، قائلا: "كل ما يمكنني القيام به، لم أكن لأتمكن من القيام به بدون ناديي موناكو وباريس سان جيرمان. أهنئ المرشحين الآخرين، الذين قدموا موسمًا رائعًا، أشكر كل أعضاء النادي، المدير الرياضي والرئيس والموظفين."
وأضاف: "تخالجني الكثير من المشاعر عندما أفكر في كل ما مررت به، الرحيل عن بلدي يمزق قلبي، لكنني أعتقد أنني شاب يبلغ من العمر 25 عامًا يطمح لأن يكون الأفضل دوما، كان لدي دائمًا انطباع بأنني محبوب بين الجميع وكان ذلك أمرًا ممتعًا."
وأحرز مبابي جائزة أفضل هداف للدوري الفرنسي برصيد 27 هدفا.