مباراة الهلال والاتحاد.. إيقاف اللعب بسبب الدخان الكيماوي (فيديو)
قرر الجواتيمالي الدولي ماريو إسكوبار، حكم مباراة الاتحاد والهلال في كلاسيكو الدوري السعودي، إيقاف أحداث اللقاء بسبب الدخان الكيماوي في أرجاء الملعب.
غطى الدخان أرجاء الملعب، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة مؤقتًا بسبب انعدام الرؤية
ويلعب الهلال ضد الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ومع حلول الدقيقة الثانية، امتلأت مدرجات استاد الأمير عبد الله الفيصل بالشماريخ والدخان الكيماوي مع أهازيج مذهلة من جماهير الفريقين.
وغطى الدخان أرجاء الملعب، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة مؤقتًا بسبب انعدام الرؤية.
واطمأن الحكم على سير المباراة وانقشاع الدخان حتى أمر باستئناف اللعب مرة أخرى.
وقبل المباراة، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، ويتفوق على الأهلي بفارق الأهداف.
أما الهلال، فيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من أربع مباريات.