مباراة الهلال والاتحاد.. إيقاف اللعب بسبب الدخان الكيماوي (فيديو)

ويلعب الهلال ضد الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومع حلول الدقيقة الثانية، امتلأت مدرجات استاد الأمير عبد الله الفيصل بالشماريخ والدخان الكيماوي مع أهازيج مذهلة من جماهير الفريقين.

وغطى الدخان أرجاء الملعب، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة مؤقتًا بسبب انعدام الرؤية.

واطمأن الحكم على سير المباراة وانقشاع الدخان حتى أمر باستئناف اللعب مرة أخرى.