4 نجوم خارج الزمالك بفرمان "غوميز"

حدد البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، أسماء اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء قبل انطلاق منافسات الدوري المصري يوم 30 أكتوبر المقبل.

وافتتح الزمالك موسمه بالفوز خارج ملعبه على حساب الشرطة الكيني بهدف دون ردٍ في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم السبت الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي.

ويلعب الزمالك مواجهة الإياب، مساء اليوم الجمعة، ضد ضيفه الشرطة الكيني في استاد القاهرة ثم يخرج لمواجهة الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر الأفريقي على ملعب "المملكة آرينا".

وكشفت قناة "أون تايم سبورتس 2" عن أسماء 4 لاعبين طلب غوميز رحيلهم عن صفوف الزمالك في الموسم الجديد لعدم قناعته بمستواهم من الناحية الفنية.

ويتصدر قائمة اللاعبين الراحلين سيف فاروق جعفر لاعب الوسط الذي عاد إلى صفوف الزمالك في شهر يناير الماضي قادمًا من بيراميدز.

وأشارت القناة إلى اقتراب جعفر من الرحيل إلى نادي غزل المحلة في الموسم الجديد، كما أنه تلقى عرضًا من بتروجت، ولكن كفة المحلة تبدو الأرجح لحسم الصفقة.

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وطلب غوميز أيضًا رحيل مهاب ياسر جناح الفريق لعدم اقتناعه بمستواه، كما أن اللاعب تلقى عرضًا من الإسماعيلي للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

وطلب المدرب البرتغالي أيضًا الاستغناء عن خدمات سيد عبد الله الملقب بـ"نيمار" والذي أصبح في طريقه للرحيل إلى المصري البورسعيدي.

ويبقى الاسم الرابع هو البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الذي يسعى الزمالك لإقناعه بالرحيل بشكل ودي، وتسوية المستحقات المالية بالتراضي.