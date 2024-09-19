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رياضة

رجل مباراة موناكو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

سجل الفرنسي من أصل جزائري أول هدف لفريقه في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا
رجل مباراة موناكو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
موناكو وبرشلونة
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 10:15 م

قاد النجم الفرنسي ـ الجزائري لنادي موناكو، ماغنيس أكليوش فريقه لتحقيق انتصار باهر على برشلونة اليوم الخميس في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024 ـ 2025.

وسجل أكليوش (22 عاما) أول هدف لموناكو في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب رجل المباراة، رغم أنه كان في منافسة صعبة مع النجم لامين يامال أيقونة الفريق الكتالوني.

وكانت بداية المباراة التي أقيمت على ملعب لويس الثاني صعبة على فريق برشلونة بعد طرد مدافعه غارسيا بعد 10 دقائق من البداية.

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 واستغل صاحب الأرض النقص العددي وتقدم بعدها بخمس دقائق عندما أطلق ماغنيس أكليوش تسديدة هزت شباك الألماني أندريه تير شتيغن.

وقدم أكليوش وهو جزائري الأصل ومولود في مدينة ترومبلاي الفرنسية واحدة من أفضل مبارياته ليحصل على أعلى تقييم في المباراة من قبل المواقع المتخصصة.

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 وكان لامين يامال سجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 28 بتسديدة من حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة، قبل أن يسجل موناكو هدف الفوز في الشوط الثاني بواسطة جورج إيلنيكينا.

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