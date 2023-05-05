نادي الشباب يقرر إبعاد بوبندزا حتى نهاية الموسم
أفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة نادي الشباب السعودي قررت إبعاد المهاجم الغابوني أرون سالم بوبندزا حتى نهاية الموسم.
وأكدت الصحيفة أن إدارة الشباب أصدرت عقوبة داخليةً ضد بوبندزا، بعد إهداره ضربة جزاء أمام الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي.
وأوضحت أن إدارة النادي ترى أن بوبندزا لعب ضربة الجزاء بطريقة "مستَهترة، ولذلك تم الاتفاق مع فيسينتي مورينو، مدرب الفريق، على إبعاد بوبيندزا عن مباريات الشباب المتبقية في الدوري السعودي، وعدم الاستعانة بخدماته إلا عند الحاجة بإصابة أحد اللاعبين الأجانب.
وشارك بوبندزا، أمس الخميس، في مباراة الشباب أمام الفتح في دوري الرديف، وخسر الشباب 0/4.
أحداث مثيرة
وكشف مقطع فيديو عن توتر كبير بين لاعبي الشباب والجهاز الفني بعد احتساب ضربة جزاء للفريق أمام الاتحاد في الدوري السعودي.
واحتسب الحكم الصربي ميلان ميهايلوفيتش ضربة جزاء للشباب لعبها أرون سالم بوبندزا، لكنه سدد برعونة بين يدي مارسيلو غروهي حارس الاتحاد في الدقيقة 89.
ووجه فيسنتي مورينو بعدم تسديد أرون سالم بوبندزا ضربة الجزاء، ويبدو أنه أراد أن يسدد إيفر بانيغا ولكن بدا واضحا أن بوبندزا تجاهل أوامر مدربه.
وبدا الغضب واضحا على المدرب مورينو لكنه استسلم أمام عناد بوبندزا الذي أراد أن يسدد ضربة جزاء "بطريقة بانينكا"، لكن الكرة وصلت سهلة إلى مارسيلو غروهي حارس الاتحاد.
ومباشرة بعد فشل تسجيل ضربة الجزاء طلب فيسنتي مورينو مدرب الشباب التبديل، لكن الأخير خرج دون مصافحة أي من زملائه قبل أن يغادر الملعب بشكل نهائي دون الجلوس على دكة البدلاء.
ويحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 53 نقطة من 25 مباراة، مع تبقي 5 جولات.