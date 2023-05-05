نادي الشباب يقرر إبعاد بوبندزا حتى نهاية الموسم

أفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة نادي الشباب السعودي قررت إبعاد المهاجم الغابوني أرون سالم بوبندزا حتى نهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الشباب أصدرت عقوبة داخليةً ضد بوبندزا، بعد إهداره ضربة جزاء أمام الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

وأوضحت أن إدارة النادي ترى أن بوبندزا لعب ضربة الجزاء بطريقة "مستَهترة، ولذلك تم الاتفاق مع فيسينتي مورينو، مدرب الفريق، على إبعاد بوبيندزا عن مباريات الشباب المتبقية في الدوري السعودي، وعدم الاستعانة بخدماته إلا عند الحاجة بإصابة أحد اللاعبين الأجانب.

وشارك بوبندزا، أمس الخميس، في مباراة الشباب أمام الفتح في دوري الرديف، وخسر الشباب 0/4.