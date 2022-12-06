صامويل إيتو يهاجم شخصًا خارج ملعب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم (فيديو)

انتشرت لقطات مصورة على الإنترنت لأسطورة كرة القدم الكاميرونية ورئيس الاتحاد الحالي صامويل إيتو وهو يهاجم رجلًا خارج ملعب في مونديال قطر.

ويُظهر المقطع المذهل مهاجم برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي السابق وهو يغادر ملعب 974 في الدوحة، بعد مشاهدة البرازيل وهي تتألق أمام كوريا الجنوبية في مباراة دور الستة عشر.

وفي البداية يبدو إيتو سعيدًا لالتقاط الصور مع المعجبين المنتظرين وهو يشق طريقه للخروج من الاستاد، قبل أن يقترب منه رجل يحمل كاميرا فيديو إلى يمينه.

وتظهر اللقطات، التي صورتها صحيفة La Opinion التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها، على ما يبدو الثنائي يتبادل الكلمات، قبل أن ينقطع الفيديو بعد ثوانٍ قليلة، ويعود إيتو إلى المشهد لمواجهة الرجل.