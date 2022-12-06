صامويل إيتو يهاجم شخصًا خارج ملعب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم (فيديو)
انتشرت لقطات مصورة على الإنترنت لأسطورة كرة القدم الكاميرونية ورئيس الاتحاد الحالي صامويل إيتو وهو يهاجم رجلًا خارج ملعب في مونديال قطر.
ويُظهر المقطع المذهل مهاجم برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي السابق وهو يغادر ملعب 974 في الدوحة، بعد مشاهدة البرازيل وهي تتألق أمام كوريا الجنوبية في مباراة دور الستة عشر.
وفي البداية يبدو إيتو سعيدًا لالتقاط الصور مع المعجبين المنتظرين وهو يشق طريقه للخروج من الاستاد، قبل أن يقترب منه رجل يحمل كاميرا فيديو إلى يمينه.
وتظهر اللقطات، التي صورتها صحيفة La Opinion التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها، على ما يبدو الثنائي يتبادل الكلمات، قبل أن ينقطع الفيديو بعد ثوانٍ قليلة، ويعود إيتو إلى المشهد لمواجهة الرجل.
من غير الواضح ما الذي قيل حتى أثار غضب إيتو - الذي يتواجد في قطر بصفته سفيرًا لكأس العالم 2022 - لكنه يتفاعل بجنون ويبدأ في دفع المصور.
في هذه المرحلة، يتدخل العديد من المتفرجين لمحاولة إخماد الاضطراب، لكن إيتو مصمم على مطاردة الرجل وفي النهاية يجب إيقافه بينما يواصل محاولته ومواجهته.
مع وجود أربعة رجال يحاولون إبعاد إيتو إلى الخلف، يظهر في اللقطات أنه يعطي هاتفه لرجل، قبل أن يتخلص ممن حوله ويطرح الرجل أرضًا.
ورغم أن الرجل المجهول وقف على قدميه ولم يبد أنه أصيب بأذى شديد من الضربة، بينما أوقف رجلان إيتو مرة أخرى.
ووفقًا لما أوردته صحيفة La Opinion ، سئل إيتو بسرعة عن ما حدث من قبل المراسلين، لكن سرعان ما اقتاده الأمن.
وقبل ساعة من وقوع الحادث، تم تصوير إيتو داخل الملعب مع اللاعب الأمريكي السابق تشاد جونسون في أثناء مشاهدة مباراة البرازيل.
وكان هدفه الأساسي في قطر من الواضح أنه لمشاهدة منتخب بلاده الكاميرون وكيفية سير البطولة، لكن الأمر انتهى بشكل مخيب للآمال بالخروج من دور المجموعات - على الرغم من الفوز على البرازيل.
واعتزل إيتو اللعب في عام 2019، بعد فترة قضاها في قطر مع نادي قطر. لكنه اكتسب شعبيته بفترته مع برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي بعد التحاقه بأكاديمية ريال مدريد عام 1997.
كما خاض 118 مباراة دولية مع منتخب بلاده كثاني أكثر لاعبي الكاميرون مشاركة في المباريات في التاريخ.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا عناوين الصحف لأسباب غير متعلقة بكرة القدم في الأشهر الأخيرة، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 22 شهرًا مع وقف التنفيذ في يونيو/حزيران بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، بعد أن فشل في الإعلان عن الدخل من نقل حقوق الصورة.
وبحسب صحيفة "سبورت"، اعترف مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق بالجريمة لكنه زعم أنه كان ضحية تلاعب من قبل وكيله السابق خوسيه ماريا ميساليس.