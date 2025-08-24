رد ناري على السخرية.. جيوكيريس يكشف سر احتفاله بـ"لمس الشعر" (فيديو)

كشف المهاجم السويدي ؤ، عن سبب احتفاله المثير بلمسة الشعر خلال فوز آرسنال الكاسح (5-0) على ليدز، خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي أمس السبت.

ففي أول ظهور له أساسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسبوع الماضي، على ملعب أولد ترافورد، عانى جيوكيريس من صعوبة في فرض نفسه، ولم يسدد أي كرة على المرمى، قبل أن يخرجه ميكيل أرتيتا بعد ساعة من اللعب.

لكن الصورة انقلبت تماماً في مشاركته الثانية أمام ليدز الصاعد حديثاً، إذ تمكن النجم الجديد لآرسنال من التعويض بعد إهدار فرصة مبكرة، ليوقع ثنائية في يوم مثالي على ملعب الإمارات.

وسجل يوريان تيمبر هو الآخر هدفين، بينما أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث قبل الاستراحة، ثم ختم جيوكيريس مهرجان الأهداف بهدف من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

سبب الاحتفال المثير

كشف جيوكيريس أن احتفاله بـ"لمس الشعر" كان رداً على السخرية التي تعرض لها عقب أدائه الباهت أمام مانشستر يونايتد.

الهدف الأول للنجم السويدي، اعتُبر من أجمل أهداف اللقاء، بعد أن تسلّم الكرة من الجهة اليسرى، وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بقوة في القائم القريب متجاوزاً الحارس لوكاس بيري.

واحتفل المهاجم على طريقته المعتادة بحركة “باين” الشهيرة، احتفالاً بأول أهدافه الرسمية مع المدفعجية.

لكن الاحتفال الذي خطف الأنظار كان عقب تسجيله ركلة الجزاء، إذ بدا واضحاً أنه يرد على السخرية التي طالت أداءه أمام يونايتد، فقد علّق كثيرون على مواقع التواصل بأن لمسات جيوكيريس لشعره خلال المباراة كانت أكثر من لمسات الكرة، غير أن السويدي ردَّ عملياً بهدفين بعد أسبوع فقط.

وعندما سُئل عبر شبكة "سكاي سبورتس" إن كان الاحتفال رداً على المنتقدين، ابتسم، قائلاً: "نعم، قد يكون لذلك علاقة. أنا سعيد جداً بالنتيجة، وبالتأكيد تسجيل هدفين أمر رائع".

وأوضح أنه واثق دائماً بأن الأهداف ستأتي مع الوقت ومع زيادة انسجامه مع زملائه، قائلاً: "هناك ضغط بالطبع، لكنني كنت متأكداً أنني سأستغل الفرص عاجلاً أم آجلاً. اليوم سجلت هدفين، وفزنا بخماسية نظيفة، كان يوماً مثالياً".

وأضاف: "فترة الإعداد بالنسبة لي كانت قصيرة، ولم ألعب 90 دقيقة كاملة خلالها، لذا كان من المهم أن أشارك المباراة كاملة لأستعيد الإيقاع وأتأقلم أكثر مع الفريق. اليوم شعرت براحة أكبر في أسلوب اللعب، وأعتقد أن ذلك ظهر للجميع".

وعن هدفه الأول قال: "أرتاح كثيراً عندما تُلعب الكرات خلف الدفاع، خصوصاً من الجهة اليسرى، ثم التوغل للداخل. كنت واثقاً أنني سأستغل الفرصة بهذه الطريقة، وكان هدفاً جميلاً لبدء اللقاء".

وأكد أن قوة آرسنال الهجومية تمنحه فرصاً عديدة: "لدينا لاعبون مذهلون في الخط الأمامي، والأهم بالنسبة لي أن أكون في المكان المناسب وأقوم بالتحركات الصحيحة، وبذلك سأحصل على فرص كثيرة هذا الموسم."

واختتم جيوكيريس حديثه بثقة في قدرة الفريق على مواصلة التطور رغم البداية المثالية: "كل الفرق تريد أن تصعّب الأمور علينا، لذلك علينا أن نستعد جيداً لكل مباراة. لكننا نملك فريقاً رائعاً ونتدرب بجد كل يوم. بدأنا بشكل ممتاز بانتصارين، شباك نظيفة وأهداف كثيرة، وهذا الطريق الصحيح. ومع ذلك، يمكننا دائماً أن نتحسن أكثر، وهذا ما نطمح إليه".