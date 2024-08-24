توقفت التجارب الحرة الأخيرة في جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم السبت، بعدما تعرضت سيارة لوغان سارجنت، سائق وليامز، لحادث واشتعلت النيران فيها، لكن الأميركي خرج من الحطام، دون أن يصاب بأذى.

وقال السائق عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق: "أنا بخير"، بعدما انزلق أحد إطارات سيارته إلى العشب المبلل ليفقد السيطرة عليها عند محاولة الخروج من المنعطف الثالث لتنحرف بقوة، وتصطدم في الحواجز، قبل أن يبتعد عن السيارة المحطمة في منتصف الحلبة.

ونقل سارجنت (23 عاماً)، والذي لم يحقق أي نقطة حتى الآن هذا العام، وخسارته مقعده في الفريق بالفعل للموسم المقبل، إلى المركز الطبي لإجراء فحوصات احترازية.

وأطفأ مشرفو السباق النيران، لكن الضرر الذي لحق بالسيارة بدا كبيراً، ومن المقرر إجراء التجارب التأهيلية في وقت لاحق، ولا تبدو الاحتمالات في صالح فريق وليامز لإصلاحها في الوقت المناسب.

ورفعت الأعلام الحمراء بعد مرور 14 دقيقة من بداية التجارب، بينما كان المشجعون الهولنديون ينتظرون قيام مواطنهم ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر البطولة بإكمال لفته.

وقال وليامز إن سيارة سارجنت، التي أعيدت إلى المرآب أثناء إصلاح الحواجز، حصلت على نفس حزمة التطوير التي حصل عليها أليكسندر ألبون زميله في الفريق.