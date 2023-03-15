الهلال يصعق الفتح ويكمل عقد نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

افتتح محمد كنو التسجيل لصالح الهلال، وصيف بطل النسخة الماضية من المسابقة، من علامة الجزاء في الدقيقة 17.

وجاء الرد من الفتح في الدقيقة 26 عندما سجل فراس البريكان هدف التعادل من مسافة قريبة مستغلًا عرضية من مراد باتنا لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ولكن بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، أعاد ميشايل ديلغادو الهلال إلى المقدمة من جديد بعدما استغل كرة عرضية لعبها أوديون إيغالو أخفق الدفاع في إبعادها من منطقة الجزاء.

وقبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، أكد إيغالو تفوق فريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.