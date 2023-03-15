الهلال يصعق الفتح ويكمل عقد نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
أكمل نادي الهلال السعودي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه 3-1 على الفتح في دور الثمانية.
افتتح محمد كنو التسجيل لصالح الهلال، وصيف بطل النسخة الماضية من المسابقة، من علامة الجزاء في الدقيقة 17.
وجاء الرد من الفتح في الدقيقة 26 عندما سجل فراس البريكان هدف التعادل من مسافة قريبة مستغلًا عرضية من مراد باتنا لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.
ولكن بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، أعاد ميشايل ديلغادو الهلال إلى المقدمة من جديد بعدما استغل كرة عرضية لعبها أوديون إيغالو أخفق الدفاع في إبعادها من منطقة الجزاء.
وقبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، أكد إيغالو تفوق فريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وفي الدور قبل النهائي، يواجه الهلال فريق الاتحاد الذي أطاح بالفيحاء حامل اللقب 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في دور الثمانية.
والهلال ثاني أنجح الأندية في كأس ملك السعودية برصيد 9 ألقاب متساويًا مع الاتحاد، لكنه يبتعد بفارق 4 ألقاب خلف الأهلي.
وفي نصف النهائي الآخر يلعب النصر مع الوحدة في مرسول بارك.