رد مثير من سالم الدوسري على منتقدي مستواه (فيديو)

عبّر سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، عن سعادته العارمة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب العين الإماراتي بنتيجة 5-4 مساء اليوم الاثنين في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

وحصل سالم الدوسري على جائزة رجل المباراة بعدما سجل هاتريك ولعب دور البطولة في انتصار فريقه على حساب العين في عقر داره.

وقال سالم الدوسري في تصريحات للصحفيين عقب فوزه بجائزة رجل المباراة "الانتصار كان مهماً للغاية بالنسبة لنا، وعززنا العلامة الكاملة في صدارة الترتيب بعد حصد الفوز الثالث على التوالي".

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ورد الدوسري على منتقديه قائلًا: "لا أشغل بالي سوى بالتركيز في المستطيل الأخضر فقط ، ولا أفكر سوى في أدائي مع الفريق".

وواصل: "لا أريد إثبات شئ للمنتقدين وكل تركيزي مع الفريق لتحقيق أهدافي وأهداف الهلال".

وتحدث الدوسري عن الفوز على حامل اللقب قائلًا: "نجحنا في التغلب على عامل الطقس وارتفاع درجة الرطوبة، وتفوقنا في المباراة أمام العين بفوز مثير".

وتابع: "الأمر الأهم أننا خرجنا بالفوز وفرضنا شخصية نادي الهلال وأشكر الجماهير التي دعمتنا في المباراة، وتركيزنا أن نحقق الانتصارات في باقي مباريات البطولة".

ورفع سالم الدوسري رصيده إلى 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة متساوياً مع غاسير أساني لاعب غوانغجو الصيني.