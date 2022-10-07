ترتيب دوري أدنوك.. تعادل درامي بين الشارقة والجزيرة يُبقي الملك على الصدارة
انتهت قمة الجزيرة والشارقة في دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 3-3، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة الإماراتية.
تقدم الشارقة عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 15، وتعادل علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 17، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل كايو لوكاس في الدقيقة 30 للشارقة.
ونجح عبد الله رمضان في إحراز الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 39، لينهي "الملك" الشوط الأول متقدمًا بثلاثية.
وسارت المباراة سجالا حتى جاءت الدقيقة 72 لتشهد هدف التعادل الثالث للشارقة عن طريق كايو لوكاس.
بهذا التعادل رفع الشارقة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن الجزيرة صاحب المركز الثاني.
يارمولنكو ولابا يقودان العين للفوز على دبا الفجيرة
وفي وقت سابق، سجل أندريه يارمولنكو وكودجي لابا هدفين في بداية ونهاية المباراة خلال فوز العين حامل اللقب 2-صفر على دبا الفجيرة بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.
واحتاج الأوكراني يارمولنكو إلى ست دقائق فقط ليضع العين في المقدمة بتسديدة منخفضة بعد تمريرة المصري نادر يحيى.
وسدد يارمولنكو ولابا في العارضة مرتين قبل أن يتمكن هداف الموسم الماضي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الأخيرة حين تسلم تمريرة سفيان رحيمي ثم سجل بهدوء.
وكان العين في موقف حرج حين تعرض المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا للطرد في الدقيقة 67 بسبب عرقلة على حدود منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى البطاقة الحمراء بعد مراجعة الفيديو.
وحقق العين انتصاره الثالث في خمس مباريات ليتقدم للمركز الثاني مؤقتا برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة الثالث، بينما يبتعد بنقطتين عن الشارقة المتصدر.
ويبقى دبا الفجيرة في المركز الأخير ونال نقطة واحدة هذا الموسم.
وتعادل شباب الأهلي بدون أهداف مع اتحاد كلباء، ويملك كل منهما سبع نقاط بالمركزين الخامس والسادس.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: