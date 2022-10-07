ترتيب دوري أدنوك.. تعادل درامي بين الشارقة والجزيرة يُبقي الملك على الصدارة

انتهت قمة الجزيرة والشارقة في دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 3-3، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة الإماراتية.

تقدم الشارقة عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 15، وتعادل علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 17، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل كايو لوكاس في الدقيقة 30 للشارقة.

ونجح عبد الله رمضان في إحراز الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 39، لينهي "الملك" الشوط الأول متقدمًا بثلاثية.

وسارت المباراة سجالا حتى جاءت الدقيقة 72 لتشهد هدف التعادل الثالث للشارقة عن طريق كايو لوكاس.

بهذا التعادل رفع الشارقة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن الجزيرة صاحب المركز الثاني.