نجم منتخب العراق السابق ينتقد اتحاد كرة القدم ويرفض الاعتذار

رفض عضو الجهاز الفني لنادي القوة الجوية، متصدر دوري نجوم العراق، حمزة هادي، تقديم اعتذاره عن التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة منتخبي الأردن والعراق في دور الستة عشر لكأس أمم آسيا الأخيرة، والتي دفعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، إلى التقدم بشكوى ضده بتهمة الإساءة للاتحاد الآسيوي ورئيسه.

وعقب فوز فريقه على نادي النفط (4ـ 1)، عاد نجم منتخب العراق السابق إلى الجدل الذي أثارته تصريحاته عقب مباراة الأردن والعراق ضمن كأس أمم آسيا الأخيرة، قائلا إن "العقوبة المحتمل اتخاذها ضده من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة ستكون "وسام شرف" له وفق قوله.

ووجه حمزة هادي انتقاداته للاتحاد العراقي لكرة القدم، بعدما اعتبر أن "الاتحاد كان من المفروض أن يبادر للدفاع عني بوصفي قائدا سابقا للمنتخب، أنا تحت لواء الاتحاد في الوقت الحالي، ولا أدري لماذا لم يبادر بإصدار بيان مثلما فعل مع يونس محمود مهاجم المنتخب السابق حينما توجهت له اتهامات بالإساءة للاتحاد الآسيوي."

وأضاف: "الكرة العراقية هي حلقة ضعيفة داخل الاتحاد الآسيوي، ونحن مستضعفون في الكرة الآسيوية، لا نتطلع لتولي اللجان العليا، كما أن الاتحاد لا يملك مكانة قوية ولا يبادر بالدفاع عن منظوريه من مدربين ولاعبين ومسؤولين."

وحول ما إذا كان سيعتذر لو طلب منه ذلك، تجنبا للعقوبة، تساءل هادي: "ممّ سأعتذر ولمن؟ لا أعتقد أني قمت بشيء يستوجب الاعتذار، لماذا لم يعتذر لاعبو الأردن إزاء تصريحاتهم وما قاموا به خلال مباراة العراق.. لن أعتذر لأني لم أرتكب أمرا يستوجب ذلك."

وكانت مباراة الأردن والعراق لحساب ثمن نهائي كأس أمم آسيا قطر 2023، أثارت جدلا واسعا بعدما أقصى الحكم مهاجم منتخب أسود الرافدين أيمن حسين لمبالغته في إضاعة الوقت أثناء احتفاله بتسجيل الهدف الثاني، وبعد الإقصاء عاد منتخب النشامى ليسجل هدفين ويطير نحو ربع النهائي مما أثار غضب بعثة المنتخب العراقي وعدد من لاعبيه السابقين.