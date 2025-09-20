صفقتان.. سامي الجابر يضع روشتة إنقاذ فورية لنادي الهلال السعودي (فيديو)

وضع سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي السابق، روشتة خاصة للفريق من أجل الاستفاقة سريعا والعودة لدرب الانتصارات، خاصة بعد تفريطه في الفوز على منافسه الأهلي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس الجمعة، بدوري روشن للمحترفين.

وحقق الأهلي عودة مذهلة في آخر ربع ساعة من كلاسيكو الدوري السعودي أمام ضيفه الهلال، لينتزع تعادلاً درامياً 3-3، بقمة الجولة الثالثة من المسابقة.

حافظ بذلك "الراقي" على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم للمباراة السابعة توالياً بجميع المسابقات (كأس السوبر السعودي (2) وكأس خادم الحرمين الشريفين (1) والدوري (3) ودوري أبطال آسيا للنخبة (1).

ووصل بذلك الفريقان للنقطة الخامسة من فوز وتعادلين.

وقال سامي الجابر في تصريحات تلفزيونية: "تحدثنا سابقا إن البناء بالرفيق يجب أن يكون في العمود الفقري، والهلال يحتاج لمهاجم ولاعبي وسط أقوياء، وعندما خرج مالكوم مصابا أصبح لدى الفريق مشكلة كبيرة".

وأضاف: "وكنظرة فنية الهلال لا يحتاج لكمية المدافعين المتواجدين بالفريق حاليا، ولكن يحتاج لمهاجم ولاعب وسط رقم (8)، وهذا الشيء الذي يجعل الفريق يستحوذ ويكون لديه حلول للتسجيل وليس مجرد الاعتماد على لاعب أو لاعبين".