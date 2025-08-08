مسؤول بريطاني: نأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في قرارها بشأن غزة

logo
رياضة

جماهير برشلونة تعاقب تير شتيغن (صورة)

جماهير برشلونة تعاقب تير شتيغن (صورة)
الحارس الألماني مارك تير شتيغنالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 5:50 ص

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ازدادت علاقة الألماني مارك تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة سوءاً مع إدارة ناديه؛ إثر رفضه التوقيع على التقرير الطبي الذي يرسل لرابطة الدوري الإسباني لتقييم حالته وفترة غيابه بعد العملية الجراحية التي أجراها على الظهر.

وعاقبت إدارة برشلونة الحارس الألماني بسحب شارة قيادة الفريق مؤقتاً، وتفكر في عرضه على لجنة تأديبية ومعاقبته بغرامة مالية.

أخبار ذات علاقة

رسميًا.. برشلونة "ينتزع" شارة القيادة من تير شتيغن

رسميًا.. برشلونة "ينتزع" شارة القيادة من تير شتيغن

 جماهير برشلونة عاقبت أيضاً الحارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خسر اللاعب 100 ألف متابع عبر حسابه بموقع إنستغرام خلال 24 ساعة فقط.

وكان الحارس الألماني يحظى بمتابعة 17 مليونا و400 ألف شخص حول العالم قبل انقلاب جماهير برشلونة ضده ليفقد 100 ألف متابع.

eb87d47a-bddd-4e7a-8890-270e3ff98068

ورفض تير شتيغن زيارة طاقم أطباء برشلونة في بيته لمتابعة حالته الصحية، واكتفى بزيارة المدينة الرياضية وعرض نفسه على الأطباء.

أخبار ذات علاقة

تعنّت وإجراءات تأديبية.. ماذا يحدث بين برشلونة وتير شتيجن؟ (فيديو إرم)

تعنّت وإجراءات تأديبية.. ماذا يحدث بين برشلونة وتير شتيجن؟ (فيديو إرم)

 ورفض الحارس أي اجتماع مع إدارة برشلونة وأصر رفقة  إميلي ليغليس الطبيبة التي أجرت له العملية الجراحية، على كون فترة التعافي من العملية الجراحية أقل بكثير من 4 أشهر.

أخبار ذات علاقة

ما عقوبة "عصيان" تير شتيغن لبرشلونة؟

ما عقوبة "عصيان" تير شتيغن لبرشلونة؟

 ويرغب برشلونة في إثبات أن فترة غياب الحارس تطول عن 4 أشهر ليستغل تخصيص 80% من راتب الحارس من أجل تسجيل لاعبيه الجدد الحارس خوان غارسيا وماركوس راشفورد.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC