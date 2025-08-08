جماهير برشلونة تعاقب تير شتيغن (صورة)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ازدادت علاقة الألماني مارك تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة سوءاً مع إدارة ناديه؛ إثر رفضه التوقيع على التقرير الطبي الذي يرسل لرابطة الدوري الإسباني لتقييم حالته وفترة غيابه بعد العملية الجراحية التي أجراها على الظهر.

وعاقبت إدارة برشلونة الحارس الألماني بسحب شارة قيادة الفريق مؤقتاً، وتفكر في عرضه على لجنة تأديبية ومعاقبته بغرامة مالية.

جماهير برشلونة عاقبت أيضاً الحارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خسر اللاعب 100 ألف متابع عبر حسابه بموقع إنستغرام خلال 24 ساعة فقط.

وكان الحارس الألماني يحظى بمتابعة 17 مليونا و400 ألف شخص حول العالم قبل انقلاب جماهير برشلونة ضده ليفقد 100 ألف متابع.

ورفض تير شتيغن زيارة طاقم أطباء برشلونة في بيته لمتابعة حالته الصحية، واكتفى بزيارة المدينة الرياضية وعرض نفسه على الأطباء.

ورفض الحارس أي اجتماع مع إدارة برشلونة وأصر رفقة إميلي ليغليس الطبيبة التي أجرت له العملية الجراحية، على كون فترة التعافي من العملية الجراحية أقل بكثير من 4 أشهر.

ويرغب برشلونة في إثبات أن فترة غياب الحارس تطول عن 4 أشهر ليستغل تخصيص 80% من راتب الحارس من أجل تسجيل لاعبيه الجدد الحارس خوان غارسيا وماركوس راشفورد.