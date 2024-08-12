ما زال مستقبل البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم الأهلي السعودي، مثارا للجدل مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن فيرمينو بات قريبا من الرحيل عن الأهلي السعودي، للانتقال إلى الدوري البرازيلي في الموسم الجديد.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي نواف العقيل، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "مستقبل المهاجم البرازيلي فيرمينو غير محسوم، حتى الآن".

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وأعلن الأهلي في عام 2023 تعاقده مع فيرمينو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، ويرتبط بعقد مع "الراقي" حتى 2026.

وخلال عامه الأول مع الأهلي، لعب فيرمينو 34 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وذكرت تقارير سابقة أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، قد استقر على استمرار فيرمينو مع الفريق خلال الموسم المقبل، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال وديات الراقي بمعسكر النمسا.

وينتظر الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره الهلال، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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وأسفرت قرعة كأس السوبر السعودية 2024-2025 التي أجريت نهاية مايو الماضي عن وقوع الهلال حامل اللقب في مواجهة الأهلي، والتعاون أمام النصر في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وسيكون البرازيلي فيرمينو هو الخيار الأول لماتياس يايسله، وذلك لتعويض غياب فراس البريكان عن المباراة، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب بتمزق في العضلة خلال الفترة الأخيرة، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.