فنزويلا تهزم جامايكا وتضرب موعدا مع كندا في دور الثمانية بكوبا أمريكا

سحقت فنزويلا منتخب جامايكا 3-صفر، فجر الاثنين، لتنفرد بصدارة المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، وتضرب موعدا في دور الثمانية مع كندا.

وكانت فنزويلا ضمنت في وقت سابق الظهور في دور الثمانية بالبطولة القارية بعد الفوز على الإكوادور والمكسيك، وكان يكفيها نقطة واحدة فقط في مواجهة جامايكا التي سبق وتأكد هبوطها، لتتصدر ترتيب مجموعتها وتتجنب مواجهة الأرجنتين حاملة اللقب في الدور المقبل.