حدّد تاريخ الزفاف.. برنامج إسباني يكشف أسرار حفل رونالدو وجورجينا

كتب: نور الدين ميفراني

كشف الصحفي ألبيرتو غوزمان في برنامج "D corazon " الإسباني عن موعد حفل زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وخطيبته جورجينا رودريغيز.

أخبار ذات علاقة غزت الإنترنت.. 6 صور بالذكاء الاصطناعي لزواج كريستيانو رونالدو وجورجينا (شاهد)

وكانت جورجينا رودريغيز أعلنت يوم 11 أغسطس الماضي عن موافقتها على الزاوج، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنشور على " إنستغرام" ظهرت خلاله بخاتم الخطوبة من الألماس وممسكة بيده وكتبت: " نعم أوافق في هذا وفي كل حياتي".

وقال الصحفي الإسباني في البرنامج: "تحدثتُ مع أحد المقربين من جورجينا؛ إذ إنهما يُفكّران في موعد زفافهما، يبدو أن الموعد لم يُحدّد بعد؛ إذ يُدبّر كريستيانو رونالدو العديد من الأمور خلف الكواليس".

أخبار ذات علاقة رونالدو وضع لها قلبا.. من هي الحسناء العراقية مريم غريبة؟

وأضاف ألبيرتو غوزمان: " لكن قيل لي إنه من المُرجّح جدًا أن يكون بعد 19 يوليو 2026، تاريخ انتهاء كأس العالم، وأن كريستينا رونالدو، الذي سيبلغ 41 عاما، يريد إقامة الحفل وتوديع عالم كرة القدم بكلّ فخر."

كما أكد الصحفي الإسباني أن مكان حفل الزفاف المتوقع سيكون في البرتغال بلد النجم البرتغالي وعائلته.

ويسعى النجم البرتغالي للمشاركة برفقة منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا لتكون المشاركة العالمية الأخيرة في مسيرته برفقة منتخب بلاده ويأمل في التتويج باللقب الغائب عن خزائنه وخزائن بلده.