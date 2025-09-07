المنتخب السعودي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة التشيك

تلقى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد أخبارا إيجابية بشأن أحد أبرز اللاعبين بالفريق قبل مواجهة التشيك الودية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره التشيكي، مساء الاثنين، على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه، في ختام معسكر الأخضر المقام حاليا في التشيك.

وتأكدت جاهزية سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي والهلال، خلال مشاركته في التدريبات الأخيرة للفريق بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام مقدونيا الشمالية للإصابة.

وبحسب ما ذكره حساب المنتخب السعودي على منصة "إكس"، فقد اشتملت الحصة التدريبية للأخضر، على تمارين الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، بعدها أجريت مناورة على كامل الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وشارك الدوسري في الحصة التدريبية برفقة زملائه، فيما واصل نواف العقيدي وناصر الدوسري تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

وتترقب الجماهير السعودية قرار الجهاز الطبي والفني بشأن مشاركة الدوسري في ودية التشيك، باعتباره أحد أبرز عناصر الأخضر وصاحب الحضور المؤثر في المواجهات الكبرى.

ويواصل المنتخب السعودي استعداداته للمواجهات المقبلة ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، حيث يتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.