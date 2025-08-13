تفاصيل صعبة.. لماذا تعثرت صفقة انتقال كومان إلى النصر السعودي؟

تلقى جمهور النصر السعودي صدمة قوية بشأن صفقة الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، إذا أفادت تقارير بوجود أزمة قد تهدد إجراءات إتمامها في الميركاتو الحالي لصالح "العالمي".

وأبدى نادي النصر رغبته القوية في ضم لاعب بايرن ميونخ هذا الصيف قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في السعودية.

ويمتلك اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا، عقدًا مع بايرن ميونخ ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027.

وسبق أن ذكرت تقارير بأن نادي النصر توصل لاتفاق مع كومان من أجل ضمه هذا الصيف، حيث تم الاتفاق معه على الشروط الشخصية حيث سيتقاضى ما بين 20 و25 مليون يورو سنويًا مع "العالمي"، كما أن الإدارة النصراوية رفعت عرضها لصالح البايرن إلى 30 مليون يورو لبيع عقد اللاعب.

ولكن يبدو أن هناك عثرات ظهرت على السطح ستفسد العملية، وقال الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس": "صفقة كومان بالرغم من الحديث عنها من الصحف والمصادر الكبيرة العالمية والمحلية، إلا أن المعلومات المؤكدة لدي حتى الآن بأن هناك تفاصيل وجزئيات صعبة في إنهاء الاتفاق وعدم الوصول للحلول النهائية".

وأضاف: "كل التوفيق للعالمي في سرعة تسديد احتياجاته وسرعة حل موضوع الصفقة، ونتمنى سرعة دعمه حتى يلحق الركب".

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية، بأن الصفقة قد تشهد مزيداً من الوقت نظراً لاختلاف التقييمات المالية بين الطرفين، حيث طالبت إدارة بايرن ميونخ بمبلغ أعلى من الـ30 مليون يورو.

وأشارت إلى أن بايرن يدرك أن رحيل كومان سيستلزم التعاقد مع بديل مناسب، وهو أمر قد يترتب عليه تكاليف كبيرة.

يُذكر أن كومان خاض الموسم الماضي، مع بايرن ميونخ 45 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.