تحرك نادي الاتحاد السعودي لحسم صفقة دفاعية قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويسعى الاتحاد لضم لاعب أجنبي في خط الدفاع تعويضًا لرحيل اللاعب المصري أحمد حجازي الذي انضم مؤخرًا إلى نادي نيوم الناشط في دوري يلو.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن دخول ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد السابق حسابات نادي الاتحاد للتعاقد معه في الموسم الجديد.

ورحل هيرموسو صاحب الـ 29 عامًا عن صفوف أتلتيكو مدريد منذ يوم 1 يوليو الماضي عقب نهاية عقده، ولعب المدافع الإسباني في صفوف ريال مدريد وبلد الوليد وإسبانيول من قبل.

ورفض اللاعب تجديد عقده مع ريال مدريد بعد خلافات مالية ليفضل الرحيل بعد ارتباط دام 5 أعوام كاملة.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الاتحاد السعودي يرغب بقوة في ضم هيرموسو لتدعيم دفاعاته خاصة أن اللاعب سينضم في صفقة مجانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد ترى أن هيرموسو سيكون دعامة قوية لمشروع إعادة بناء الفريق بعد التعاقد مع موسى ديابي وحسام عوار وتعيين الفرنسي لوران بلان مدربًا للفريق.

وتلقى اللاعب اهتمامًا من عدة أندية لضمه بحسب الصحيفة الإسبانية مثل إنتر ميلان الإيطالي وفياريال الإسباني.