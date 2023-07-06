رسميا.. باريس سان جيرمان يضم ماركو أسينسيو
أعلن باريس سان جيرمان، رسميًا ضم المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو، في صفقة انتقال حر.
وأوضح باريس سان جيرمان أن أسينسيو وقع عقدًا مدته 3 مواسم ينتهي صيف 2026.
وكان ريال مدريد قد أعلن قبل أسابيع رحيل أسينسيو بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي.
وجاء إعلان باريس سان جيرمان التعاقد مع أسينسيو بعد وقت قصير من ضم ميلان سكرينيار حتى صيف 2028 في صفقة انتقال حر أيضًا.
وأسينسيو البالغ من العمر 27 عامًا انضم لريال مدريد في أغسطس 2015 ولعب له 286 مباراة سجل فيها 61 هدفًا وصنع 32.
ونال أسينسيو كل الألقاب الممكنة من ريال مدريد.
نقل موقع باريس سان جيرمان عن أسينسيو قوله: "أنا سعيد جدًا لكوني قادرًا على التواجد هنا، للوصول إلى هذا النادي الرائع. لا أطيق الانتظار للتعرف على زملائي في الفريق، واكتشاف مركز التدريب والتعرف على المشجعين. لا أستطيع الانتظار لبدء الموسم".
وأضاف: "باريس نادٍ كبير، بمشروع كبير، ومشروع جذاب وطموح. وبعد ذلك يتوافق مع ما أحتاجه، إنه مشروع طموح. هذا ما أردته وأعتقد أنه المكان المثالي بالنسبة لي للعب والاستمتاع والفوز بالعديد من الألقاب".
وتابع: "أريد الفوز بكل الألقاب الممكنة. إنه فريق رائع، نادٍ عظيم".