رسميا.. باريس سان جيرمان يضم ماركو أسينسيو

أعلن باريس سان جيرمان، رسميًا ضم المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو، في صفقة انتقال حر.

وأوضح باريس سان جيرمان أن أسينسيو وقع عقدًا مدته 3 مواسم ينتهي صيف 2026.

وكان ريال مدريد قد أعلن قبل أسابيع رحيل أسينسيو بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي.

وجاء إعلان باريس سان جيرمان التعاقد مع أسينسيو بعد وقت قصير من ضم ميلان سكرينيار حتى صيف 2028 في صفقة انتقال حر أيضًا.

وأسينسيو البالغ من العمر 27 عامًا انضم لريال مدريد في أغسطس 2015 ولعب له 286 مباراة سجل فيها 61 هدفًا وصنع 32.