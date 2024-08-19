دخل الأهلي السعودي منافسًا قويًا للفوز بخدمات اللاعب رحيم سترلينغ نجم فريق تشيلسي الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

وتسعى إدارة الأهلي السعودي لحسم صفقة اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 29 عامًا لتدعيم الخط الأمامي بعد رحيل الفرنسي آلان ماكسيمان إلى نادي فنربخشة التركي.

وواجهت إدارة الأهلي بعض الانتقادات؛ بسبب التفريط في خدمات اللاعب الفرنسي قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بنتيجة 1-1.

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وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن دخول الأهلي منافسًا قويًا لحسم صفقة سترلينغ خاصة أن الشكوك تحاصر مستقبل اللاعب مع البلوز.

وخرج سترلينغ من قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-0.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن سترلينغ تلقى اهتمامًا كبيرًا أيضًا من نادي فنربخشة التركي الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت إلى أن يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه أيضًا بضم سترلينغ خاصة أن اللاعب فيديريكو كييزا قد يرحل عن صفوف البيانكونيري إلى نادي برشلونة الإسباني.

ولعب سترلينغ مع أندية ليفربول ومانشستر سيتي قبل رحيله إلى تشيلسي في صيف 2022.

وخاض اللاعب الإنجليزي 81 مباراة مع تشيلسي، وسجل 19 هدفًا بقميص البلوز