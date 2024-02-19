نيمار يضع إعجابًا على منشور ينتقد سان جيرمان ومبابي

أثار نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، الجدل بسبب إعجابه بأحد المنشورات على منصة "إنستغرام" يوجه انتقادات لناديه السابق باريس سان جيرمان وأيضًا للفرنسي كيليان مبابي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يضع فيها اللاعب إعجابًا على منشور ينتقد زميله السابق مبابي، حيث حدث هذا الأمر سابقًا مع اندلاع الأزمة بين النجم الفرنسي وناديه تم استبعاده من معسكر الفريق التحضيري.

وكشفت هذه الإعجابات عن صحة التقارير التي تحدثت عن ضيق مبابي من نيمار خلال لعبهما معًا في باريس سان جيرمان؛ ما جعل اللاعب الفرنسي يطالب برحيل النجم البرازيلي، وهو ما حدث في النهاية وانتقل نيمار إلى الهلال السعودي.

ونشر حساب على "إنستغرام" يدعى "jogadaensaaiada" بضع صور تصف الحالة التي وصل إليها باريس سان جيرمان في وجود مبابي خاصة بعد التجديد له بعدما كان قاب قوسين أو أدنى للرحيل.