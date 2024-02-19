نيمار يضع إعجابًا على منشور ينتقد سان جيرمان ومبابي
أثار نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، الجدل بسبب إعجابه بأحد المنشورات على منصة "إنستغرام" يوجه انتقادات لناديه السابق باريس سان جيرمان وأيضًا للفرنسي كيليان مبابي.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يضع فيها اللاعب إعجابًا على منشور ينتقد زميله السابق مبابي، حيث حدث هذا الأمر سابقًا مع اندلاع الأزمة بين النجم الفرنسي وناديه تم استبعاده من معسكر الفريق التحضيري.
وكشفت هذه الإعجابات عن صحة التقارير التي تحدثت عن ضيق مبابي من نيمار خلال لعبهما معًا في باريس سان جيرمان؛ ما جعل اللاعب الفرنسي يطالب برحيل النجم البرازيلي، وهو ما حدث في النهاية وانتقل نيمار إلى الهلال السعودي.
ونشر حساب على "إنستغرام" يدعى "jogadaensaaiada" بضع صور تصف الحالة التي وصل إليها باريس سان جيرمان في وجود مبابي خاصة بعد التجديد له بعدما كان قاب قوسين أو أدنى للرحيل.
وتقول الصورة الثانية، إن "سان جيرمان استطاعوا تجميع أفضل اللاعبين وكان لديهم أفضل فريق على هذا الكوكب، وعندما بدأ الفريق في التماسك ظهر (غرور الفرنسي) وعكر الأجواء، شعر مبابي بالتهميش، حيث أصبح يتحدث معظم الفريق باللغة الإسبانية وهدد بمغادرة الفريق، وللحفاظ على كنزهم الثمين (مبابي)، بدأ باريس سان جيرمان ببيع أولئك الذين لم يتوافقوا مع أفكاره، وجلب اللاعبين الفرنسيين الذين يريدهم".
وفي تعليق على صورة أخرى، أشار المنشور: "وعندما سارت الأمور حسب رغبته تواصل مبابي مع باريس وطلب الرحيل مجانًا في نهاية الموسم".
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي وقع عقدًا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.
وأشارت إلى أن راتب مبابي مع "الميرنغي" سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض الرئيس فلورنتينو بيريز كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.
وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022.
وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويًّا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.