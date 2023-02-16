ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد ينزع الصدارة بثلاثية في الاتفاق

وضع هيلدر كوستا الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 19 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك من داخل المنطقة.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من إيجور كورونادو.

وأكمل هارون كمارا ثلاثية الاتحاد في الدقيقة 66 بعدما وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.