توتنهام يهزم مانشستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقّق فريق توتنهام فوزاً ثميناً على حساب نظيره مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان السيتي استهل مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي بفوز ثمين على حساب وولفرهامبتون برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى.

بينما تمكن توتنهام، من خطف فوز مهم بثلاثية نظيفة أمام بيرنلي.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 37 من عمر اللقاء من هجمة مرتدة قوية من الجهة اليُمنى أرسلها المهاجم البرازيلي ريتشارلسون وسددها برينان جونسون في مرمى ترافورد، واحتسب الحكم الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بينما جاء هدف توتنهام الثاني عن طريق بالينيا، بعد خطأ فادح من الحارس جيمس ترافورد، حيث مرر كرة دون تركيز إلى دفاع مانشستر سيتي، واستغل ريتشارليسون الهفوة وحاول تسديد الكرة.

ولكن ريتشارليسون لم يتعامل مع كرته جيدًا، لترتد وتصل إلى بالينيا الذي سددها على الفور في شباك مانشستر سيتي، وسط حسرة من ترافورد.

بهذه النتيجة وصل رصيد توتنهام إلى النقطة السادسة محتلا المركز الأول "مؤقتاً" في انتظار انتهاء باقي مباريات الجولة، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الثالثة محتلاً المركز الرابع.