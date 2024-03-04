"ربما كان سببًا في تحفيز مانزانو".. هل يتراجع ريال مدريد عن هذا التصرف؟

كشفت صحيفة "ماركا" عن موقف مسؤولي نادي ريال مدريد بشأن الانتقادات المتواصلة للحكام التي تقوم بها قناة النادي قبل مباريات الفريق، وهو الأمر الذي أغضب الأندية المنافسة، وربما تسبب في تحفيز الحكم خيل مانزانو ضدهم في مواجهتهم الأخيرة ضد فالنسيا.

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ27 ضمن منافسات الليغا.

وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مثيرة، حيث فاجأ مانزانو الجميع بإطلاق صافرة نهاية المباراة وكرة عرضية مررها إبراهيم دياز "مُعلقة فوق رؤوس اللاعبين" وصلت بالفعل إلى جود بيلينغهام الذي أودعها بدوره في المرمى برأسية مُتقنة ذهبت أقصى يمين الحارس الذي حاول التعامل معها دون جدوى.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينغهام على البطاقة الحمراء.