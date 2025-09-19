رسميا.. الترجي التونسي ينهي الجدل ويضم المهاجم الفرنسي دانهو

أنهى الترجي التونسي اليوم الجمعة رسميًا إجراءات تعاقده مع المهاجم الفرنسي من أصل إيفواري فلوريان دانهو سيكي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وقال الترجي، بطل الدوري التونسي، إن المهاجم فلوريان دانهو سيكي البالغ من العمر 25 عامًا، انتقل إلى صفوف الفريق قادما من نادي راندرز الدانمركي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.

ولم يعلن الترجي عن التفاصيل المادية للصفقة لكن مصادر إخبارية مختلفة أكدت لـ"إرم نيوز" أن اللاعب سيتقاضي 3.4 مليون دينار (مليون يورو) طيلة فترة التعاقد دون احتساب المنح الخاصة بنتائج الفريق وأداء اللاعب.

الترجي يُنهي رسميًا إجراءات التعاقد مع المهاجم الفرنسي سيكي بعقد يمتد إلى غاية 2028 🇧🇪⚽️ Posted by Espérance Sportive de Tunis on Friday, September 19, 2025

ويأتي تعاقد الفريق الأحمر والأصفر مع سيكي ليضع حدا للجدل الدائر في أوساط الجماهير حول الافتقاد لمهاجم هداف ينهي أزمة الهجوم في ظل رحيل البرازيلي رودريغو رودريغيز وتراجع أداء أشرف الجابري.

ولعب فلوريان دانهو سيكي مع عدة أندية في أوروبا كان آخرها رانديرز الدانمركي وخاض طوال مسيرته الكروية 119 مباراة وبلغ 50 مساهمة تهديفية.

وحمل سيكي ألوان أندية إيفيان ومارتيغ الفرنسيين وستاد لوزان وستاد نيون السويسريين وفاميليكاو البرتغالي قبل أن ينتقل في 2024 إلى نادي رانديرز الذي وقع معه عقدا حتى يونيو 2028 لكنه رحل سريعا في الصيف الماضي بعد أن قرر الفريق فسخ عقده.

وخلال مشاركته الموسم الماضي في الدوري الدنماركي أحرز المهاجم الفرنسي من أصل إيفواري 4 أهداف وصنع 5 أخرى.

وتعاقد الترجي خلال الموسم الجاري مع 4 لاعبين جدد في خط الهجوم وهم التونسي أحمد بوعصيدة والمالي ديارا والجزائري كسيلة بوعالية والإيفواري ـ الفرنسي فلوريان دانهو سيكي.

وحقق الترجي في أول 6 جولات من الدوري التونسي للمحترفين 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة حتى الآن ليحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة.