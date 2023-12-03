أخيرًا.. كشف سبب اشتباك غوارديولا ونونيز

كشف أليكسيس ماك أليستر، نجم ليفربول الإنجليزي، أخيرا عن سر الخلاف الذي دار بين زميله داروين نونيز ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، بعد جدلاهما لفظيا إثر انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل 1-1 الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة، توجه غوارديولا إلى مصافحة نونيز، ولكن الأخير هاجم المدرب الإسباني، وتفوه بكلمات بدت غاضبة، مما أدى إلى توتر الأجواء بينهما، وتدخل المدرب يورغن كلوب لإنهاء الأمر.

وقال أليستر في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل": "أتخيل أن كلوب لم يفهم أي شيء مما قيل (المدرب صرَح بالفعل إنه لم يفهم أي شيء مما دار بين الثنائي)، لقد سألني عما حدث، ولكنه كان شيئًا بسيطًا للغاية".