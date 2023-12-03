أخيرًا.. كشف سبب اشتباك غوارديولا ونونيز
كشف أليكسيس ماك أليستر، نجم ليفربول الإنجليزي، أخيرا عن سر الخلاف الذي دار بين زميله داروين نونيز ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، بعد جدلاهما لفظيا إثر انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل 1-1 الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعقب المباراة، توجه غوارديولا إلى مصافحة نونيز، ولكن الأخير هاجم المدرب الإسباني، وتفوه بكلمات بدت غاضبة، مما أدى إلى توتر الأجواء بينهما، وتدخل المدرب يورغن كلوب لإنهاء الأمر.
وقال أليستر في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل": "أتخيل أن كلوب لم يفهم أي شيء مما قيل (المدرب صرَح بالفعل إنه لم يفهم أي شيء مما دار بين الثنائي)، لقد سألني عما حدث، ولكنه كان شيئًا بسيطًا للغاية".
وأضاف: "كما قال كلوب، هما شخصان عاطفيان للغاية، كل من غوارديولا ونونيز، لم يكن ما حدث شيئًا كبيرًا، ولكنها بعض التصريحات التي أدلى بها بيب، تفاعل معها داروين، هذا كل ما في الأمر".
وتابع: "لهذا السبب كنت أضحك أيضًا، لو كان الأمر خطيرًا، فمن الواضح أنني لن أضحك بهذه الطريقة، لكن لا شيء جعلني أضحك قليلًا مثل غضب داروين بهذه السرعة".
وأوضح: "لقد كان الأمر مضحكًا بعض الشيء، الوضع بأكمله، لكن تلك الأشياء في النهاية تبقى داخل الملعب، أعتقد أنهما يحترمان بعضهما البعض كثيرًا، ولم يكن هناك أي خطأ في تلك اللحظة".
واستطرد: "نونيز أخذ الأمر على محمل الجد، ورأى غوارديولا الأمر مجرد مزحة، لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أخبرك بالكلمات المتداولة بينهما في تلك اللحظة، ولكني سأخبرك بالسبب وراء ذلك".
وأوضح: "لا أعرف ما إذا كانت ركلة ركنية أم عرضية هي التي سددها هالاند برأسه وذهبت الكرة بجوار القائم، استدار بيب وبدأ يقول كم نحن محظوظون أو شيء من هذا القبيل".
وتابع: "بعد ذلك جاءت لنا فرصة وسدد لويس دياز الكرة برأسه وتم التصدي لها، هنا قال نونيز لغوارديولا (آه، الآن أنت المحظوظ!)، من هنا، تحولت كل الأمور إلى الفوضى التي ظهرت على الشاشات، ولكن الأمر كان هادئًا، لا شيء خطيرا في النهاية".
ويستضيف اليوم، مانشستر سيتي نظيره توتنهام على ملعب "الاتحاد" في قمة الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخاض مانشستر سيتي 13 مباراة، حقق 9 انتصارات وتعادلين وهزيمتين حاصدًا 29 نقطة، فيما يملك فريق توتنهام 26 نقطة في "البريميرليغ" من 8 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.