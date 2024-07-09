مباراة فرنسا ضد إسبانيا تدشن صراعا جديدا في الكلاسيكو

يلعب المنتخب الإسباني أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في مواجهة منتظرة منذ بداية البطولة، ويعتبرها البعض بمثابة نهائي مبكر لها.

ستكون تلك المباراة محددة بشكل كبير للفريق الفائز باللقب في نهاية الأمر، كونها تضم أكثر فريقين تلقيا ترشيحات من أجل تحقيق البطولة منذ بدايتها.

لكن بعيدًا عن اليورو، ستكون تلك المواجهة محلًّا لصراع من نوع خاص، بين برشلونة وريال مدريد، في ظل وجود أسماء عديدة من الفريقين في فرنسا وإسبانيا.

وستكون بمثابة إشعار رسمي ببداية صراع جديد في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، سنتحدث عنه بشكل تفصيلي فيما يأتي:

صراعات كلاسيكو مكررة

كان من الممكن أن يكون هناك صراعات عديدة من الكلاسيكو في تلك المباراة، لعل أبرزها كان بين دانييل كارفاخال نجم الملكي من جهة، وجول كوندي لاعب برشلونة من جهة أخرى، رغم كونهما لن يلتقيا في الملعب أبدًا لإيقاف لاعب ريال مدريد.

لكن في نهاية الأمر سيلعب كل منهما في مركز الظهير، وسيكون راغبًا في إثبات نفسه أكثر من الآخر وقيادة فريقه نحو النهائي.

كان من المفترض أن يكون هناك صراع آخر من نوع خاص في وسط الملعب بين بيدري جونزاليس وبابلو جافي وثنائي ريال مدريد أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، لكن جافي أصيب قبل أشهر، ولم يلحق بالبطولة، وبيدري خرج ضد ألمانيا مصابًا بالتواء في الركبة، وسيغيب لنحو شهر ونصف الشهر.

صراع أخير جديد!

لا يزال هناك صراع أخير من الكلاسيكو في تلك المباراة، لكنه لم يسبق له أن حدث على أرض الواقع حتى لحظتنا تلك.

يتلخص هذا الصراع في اسمين فقط، هنا لامين يامال وكيليان مبابي، موهبة برشلونة الشابة ونجم ريال مدريد الذي تمنته الجماهير لسنوات.

يتفوق يامال حتى تلك اللحظة في يورو 2024 على مستوى الأداء الفردي والجماعي والأرقام مساهمًا في ثلاثة أهداف هامة لمنتخب بلاده، في حين لم يسجل أي هدف.

ويمر مبابي بفترة ليست هي الأفضل بالنسبة له بعد كسر أنفه في أول مباريات البطولة وتأثره بشكل واضح في بقية اللقاءات.

سجل مبابي هدفًا وحيدًا حتى الآن، ومن ركلة جزاء، من أصل ثلاثة أهداف للمنتخب الفرنسي، وهو ما يتساوى مع إجمالي مساهمات يامال.

ليست أول مرة

لن تكون مواجهة يامال ومبابي هي الأولى من نوعها، فقد التقيا من قبل في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان مبابي آنذاك لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان.

تفوق مبابي في مجموع المباراتين في ظرف صعبة للغاية على يامال ورفاقه، بعد أن فازوا في باريس بثلاثة أهداف لهدفين، وفي العودة تقدموا بهدف، ثم طرد رونالد أراوخو، فتم تبديل يامال وسجل مبابي، وقاد فريقه لفوز كبير في كتالونيا.

لكن ستكون تلك المباراة هي الأولى بين اللاعبين ومبابي في صفوف ريال مدريد، لذلك من الممكن اعتبارها بمثابة بداية لمرحلة جديدة في عمر كرة القدم، ستخلف مرحلة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.