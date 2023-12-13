غوارديولا يحدد موعد عودة هالاند للتدريبات

وغاب هالاند عن فوز سيتي 2-1 على لوتون تاون يوم الأحد، بسبب إصابة في القدم، وهي المباراة الأولى التي يغيب عنها هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا، إن هالاند "سيعود يوم الخميس، وسنرى كيف يشعر.

"لا أستطيع الإجابة (إذا كان سيلعب يوم السبت) لا أعرف الآن. في المؤتمر الصحفي المقبل يمكنني أن أكون أكثر دقة بشأن حالته".

وفاز سيتي بجميع مبارياته الخمس في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن فوزه على لوتون كان الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أربع مباريات دون فوز، وسئل غوارديولا عما إذا كان سعيدا بالأداء رغم النتائج.