تفسير إشارة رونالدو بعد مباراة العين والنصر (فيديو)
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مباراة العين والنصر، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وحقق العين فوزا هاما على ضيفه النصر بهدف نظيف قبل مباراة الإياب التي ستقام في ملعب الأول بارك.
وظهر رونالدو يشير بيده مبتسما بعد المباراة.
وقال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل المنتمي لنادي النصر، إن رونالدو يقصد أن الموعد سيكون في مباراة الإياب، في إشارة إلى أن الأمر لم يحسم بعد.
وقدم العين مباراة كبيرة حقق فيها الفوز على ضيفه القوي، غير أن الأمور تبقى عالقة لحجز تذكرة التأهل لنصف النهائي لحين لعب مباراة الإياب في السعودية.
وعانى الفريقان من غيابات هامة، حيث افتقد العين خدمات نجم الفريق لابا كودجو بينا خسر النصر جهود جناحه البرازيلي تاليسكا الذي أصيب في التدريبات قبل المباراة بـ24 ساعة.
وفي المباراة الثانية من ذهاب ربع النهائي لمنطقة الغرب، يحل الاتحاد ضيفا على الهلال، اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا.