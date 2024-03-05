تفسير إشارة رونالدو بعد مباراة العين والنصر (فيديو)

وقال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل المنتمي لنادي النصر، إن رونالدو يقصد أن الموعد سيكون في مباراة الإياب، في إشارة إلى أن الأمر لم يحسم بعد.

وقدم العين مباراة كبيرة حقق فيها الفوز على ضيفه القوي، غير أن الأمور تبقى عالقة لحجز تذكرة التأهل لنصف النهائي لحين لعب مباراة الإياب في السعودية.