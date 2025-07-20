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رياضة

باريس سان جيرمان يفاجئ نيمار بهدية ثمينة (صورة)

باريس سان جيرمان يفاجئ نيمار بهدية ثمينة (صورة)
نيمارالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 9:20 م

فاجأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبه السابق البرازيلي نيمار جونيور بهدية غير متوقعة.

ويلعب نيمار حالياً مع سانتوس البرازيلي بعدما انتقل إلى صفوفه في شهر يناير الماضي عقب فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي.

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 ونشر نيمار عبر حسابه بموقع إنستغرام صورة لقمصان أرسلها نادي باريس سان جيرمان تحمل اسمه بجانب أسماء أفراد عائلته.

وحصل النجم البرازيلي على قميص الموسم الجديد لفريقه السابق، في هدية ثمينة رغم رحيل نيمار منذ سنوات عن العملاق الفرنسي.

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وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صفقة مدوية خلال شهر أغسطس 2017 بعد أن فسخ اللاعب البرازيلي عقده مع برشلونة الإسباني ودفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 222 مليون يورو.

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 ورحل اللاعب البرازيلي عن باريس سان جيرمان في صيف 2023 إلى الهلال السعودي في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو.

وخاض نيمار 173 مباراة بقميص باريس سان جيرمان طوال المدة التي لعب بها مع الفريق، وسجل 118 هدفاً وقدم 79 تمريرة حاسمة.

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 ولم ينجح نيمار في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان رغم تتويجه بلقب الدوري الفرنسي 5 مرات، بجانب كأس فرنسا 3 مرات.

 

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