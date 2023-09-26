فايكنغ يحمل سيفًا ودرعًا.. سر ظهور هالاند "الخطر" في مضيق أوسلو (صور وفيديو)

وخلال الجلسة ارتدى هالاند حذاءًا طويلًا وغطاءً صدريًا من الفرو وحمل فأسًا ودرعًا تقليديًا من تراث الفايكنغ.

وأوضح يارو بعض الإجراءات الفنية التي تمت خصيصا من أجل الجلسة حيث قال لصحيفة التايمز: "كان لدينا بعض الأحذية المطاطية المصنوعة خصيصًا لإيرلينغ حيث يوجد في هذه المضايق في النرويج الكثير من أصداف المحار الصغيرة".

"بينما كنا نسير في المضيق البحري بعد ظهر ذلك اليوم، أتذكر أنني كنت أفكر أنه من الأفضل ألا يقف على صخرة حادة، لأن الدعوى القضائية اللاحقة ستنهي مسيرتي المهنية في حال تعرضه لخطر".

وواصل المصور الشهير: "لذلك مشينا بحذر شديد - خطوة بخطوة - حتى وصلت المياة إلى خصره".