فايكنغ يحمل سيفًا ودرعًا.. سر ظهور هالاند "الخطر" في مضيق أوسلو (صور وفيديو)
ظهر إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي في جلسة تصوير مثيرة للغاية في مضيق أوسلو بالنرويج حاملًا سيفًا ودرعًا في المياة الضحلة وسط الضباب.
وحسب صحيفة ذا تايمز تم التقاط الصور بعد إقناع هالاند بالأمر خلال الأجندة الدولية الماضية رغم خطورة الأمر عليه كلاعب كرة قدم حيث يحتوي المضيق على حجارة حادة ما قد يعرّضه لإصابة.
ويتمتع محاربو الفايكنغ بتاريخ طويل مرتبط بالنرويج، وقد شوهد أنصار نادي مانشستر سيتي وهم يرتدون أزياء ثقافية مميزة تكريمًا لتراث هالاند.
وحسب تايمز، تعاون هالاند البالغ من العمر 23 عامًا مع مصور الفنون الجميلة الشهير ديفيد يارو لإتمام جلسة التصوير.
وعادة ما يتجنب هالاند الظهور في دائرة الضوء الإعلامي لكنه اقتنع بالمشاركة في جلسة التصوير بعد محادثة بين والده ألفي والمصور الاسكتلندي.
وخلال الجلسة ارتدى هالاند حذاءًا طويلًا وغطاءً صدريًا من الفرو وحمل فأسًا ودرعًا تقليديًا من تراث الفايكنغ.
وأوضح يارو بعض الإجراءات الفنية التي تمت خصيصا من أجل الجلسة حيث قال لصحيفة التايمز: "كان لدينا بعض الأحذية المطاطية المصنوعة خصيصًا لإيرلينغ حيث يوجد في هذه المضايق في النرويج الكثير من أصداف المحار الصغيرة".
"بينما كنا نسير في المضيق البحري بعد ظهر ذلك اليوم، أتذكر أنني كنت أفكر أنه من الأفضل ألا يقف على صخرة حادة، لأن الدعوى القضائية اللاحقة ستنهي مسيرتي المهنية في حال تعرضه لخطر".
وواصل المصور الشهير: "لذلك مشينا بحذر شديد - خطوة بخطوة - حتى وصلت المياة إلى خصره".
"لا أستطيع التفكير في شخص أفضل ليرتدي زي الفايكنغ. إنه يناسبه تمامًا.".
وعن هالاند، أضاف يارو: "كان هذا شرفًا لي، وقد قمت بتنفيذ المشروع بتواضع وإحساس بالمسؤولية". وقته ثمين ولا أريد أن أضيعه".
وحسب تايمز، فإن جلسة التصوير تمت من أجل بيع الصور لجمع أموال لأغراض خيرية حيث تمب بالفعل الحصول على 30000 جنيه استرليني مع توقعات بزيادة المبلغ.
ولم يحدد بعد الجهة التي ستحصل على عائد بيع الصور، لكن هالاند يرغب في توجيهها لدعم أندية كرة القدم الشعبية في بلاده.