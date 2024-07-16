ظهور رونالدو وزيدان وميسي.. مفاجآت في فيديو تقديم مبابي المبهر (فيديو)

حظي النجم الفرنسي كيليان مبابي بتقديم تاريخي يليق بالأبطال والأساطير في عالم كرة القدم، وذلك خلال حفل توقيعه رسميًّا لريال مدريد وتقديمه لجماهير النادي في استقبال ملهم حضره أكثر من 85 ألف متفرج على مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وأعلن ريال مدريد في الـ3 من يونيو الماضي رسميًّا ضم كيليان مبابي (25 عامًا) قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، ولكن الثابت والأكيد أن يوم الـ16 من يوليو 2024 سيظل يومًا راسخًا في مسيرة النجم الفرنسي الذي نال حفل تقديمه رسميًّا تفاعلًا أسطوريًّا عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام التي نقلت لحظة بلحظة فعاليات الحدث لجماهير الساحرة المستديرة.

وعقب اجتياز الفحوصات الطبية بنجاح وقع مبابي على وثائق انتقاله للفريق الملكي حتى الـ30 من يونيو 2029، قبل أن يرافق رئيس النادي فلورنتينو بيريز في جولة في متحف الريال وملعب بيرنابيو، ثم يتم تقديمه رسميًّا للجماهير.

وعرض ريال مدريد شريطًا وثائقيًّا قصيرًا تضمن لحظات مميزة في مسيرة كيليان مبابي وحتى في حياته خارج المستطيل الأخضر.

وخلال الحدث المبهر لتقديم النجم الفرنسي، تم عرض الفيديو الذي بلغت مدته 7 دقائق، وظهر فيه النجم كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد فضلًا عن أسطورة الريال والكرة الفرنسية زين الدين زيدان، الذي كان يوم الثلاثاء من الشخصيات البارزة في حضور حفل تقديم مبابي.

كما ظهر ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، الذي جاور مبابي في باريس سان جيرمان بين عامي 2021 و2023.

وتضمن الشريط الخاص بتقديم مبابي صورًا له في سن الطفولة، وهو يرتدي ألوان ريال مدريد، فضلًا عن أبرز أهدافه ولقطاته من مباريات خاضها مع فريقيه السابقين موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين.

كما تضمن فيديو التقديم بعض أهداف كيليان مبابي، وخصوصًا في نهائي كأس العالم 2018 الذي قاد فيه فرنسا للتتويج بكأس العالم على حساب كرواتيا، قبل أن يُختَم بالترحيب باللاعب باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

ولعب مبابي في موناكو الفرنسي من 2015 حتى 2017، ثم انتقل لسان جيرمان حتى 2024 عندما قرر عدم تمديد عقده مع الفريق الباريسي والانتقال لريال مدريد بعقد يمتد حتى يونيو 2029.