إسبانيا ضد الأرجنتين.. موعد ومكان مباراة فيناليسيما بين بطلي أوروبا وكوبا أمريكا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من نوع خاص تجمع بين بطلي أوروبا وكوبا أمريكا في مباراة "فيناليسيما" التي تعود بشكل رسمي مجددا.

وتجمع هذه المباراة المرتقبة بين بطل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وبطل كوبا أمريكا 2024 بعد نهاية مشوار البطولتين بشكل رسمي.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب اليورو بتغلبه على إنجلترا مساء الأحد الماضي بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي للنسخة التي استضافتها ألمانيا.

وفاز منتخب الأرجنتين على حساب كولومبيا بنتيجة 1-0 في نهائي كوبا أمريكا 2024 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت فكرة هذه المباراة في الثمانينات من القرن الماضي تحت شعار "فيناليسيما" والتي تعني باللغة الإيطالية النهائي الكبير.. وكانت أول مواجهة بين فرنسا وأوروغواي في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس.

وأقيمت هذه المواجهة يوم 21 أغسطس 1985 تحت مسمى "كأس آرتيمو فرانكي" بين فرنسا بطل أوروبا وأوروغواي بطل أمريكا الجنوبية، وفاز منتخب فرنسا بثنائية دون رد حملت توقيع دومينيك روشيتو وجوزيه توريه.

وأقيمت النسخة الثانية من هذه البطولة يوم 24 فبراير 1993 بين منتخبي الأرجنتين والدنمارك، وفاز راقصو التانغو بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعدما تعادل المنتخبان بهدف لكل منهما، وأقيمت تلك المباراة في الأرجنتين.

وسجل وقتها نيستور كارفيوتو لاعب الأرجنتين في مرماه بالخطأ، ثم أحرز كلاوديو كانيغيا لأصحاب الأرض.

وعادت هذه البطولة للأضواء مجددًا يوم 1 يونيو 2022 بين الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإيطاليا بطل أوروبا على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وفاز منتخب الأرجنتين بثلاثية دون رد حملت توقيع لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا.

وتقام مباراة فيناليسيما في الفترة بين يونيو أو يوليو 2025 بحسب تقارير صحفية، بينما لم يُحَدَّد موعد هذه المواجهة، وإن كان الاتجاه الأقرب إقامة اللقاء في دولة محايدة.

وتجمع النسخة القادمة بين منتخبي إسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين بطل كوبا أمريكا وهي المواجهة التي تجمع لأول مرة بين ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وأسطورة برشلونة الإسباني السابق ولامين يامال الذي يراه الكثيرون بخليفته في المستطيل الأخضر، ويدافع حاليًا عن ألوان الفريق الكتالوني.