الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا في "كوبا أمريكا"

وترددت أنباء في الساعات الماضية حول تفاوض قنوات أبو ظبي الرياضية وأيضًا قنوات بي إن سبورتس وقناة ssc السعودية للحصول على حقوق بث مباريات البطولة.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونمبول" بث المباريات عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ويحمل المنتخب الأرجنتيني لقب كوبا أمريكا والتي فاز بها في نسخة 2021 على الملاعب البرازيلية بعد التغلب في اللقاء النهائي على حساب المنتخب البرازيلي صاحب الضيافة.