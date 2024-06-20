الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا في "كوبا أمريكا"
يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي تستضيف نسختها القادمة الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 16 منتخبًا.
وتقام مباراة الافتتاح فجر غدٍ الجمعة بين المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب ومنافسه كندا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة القارية على ملعب مرسيدس بنز سوبردوم بولاية نيو أورلينز.
وتنطلق مباراة الأرجنتين وكندا في تمام الساعة الثالثة، فجر الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة الرابعة فجرًا بتوقيت الإمارات.
ولم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن حصول أي قناة عربية على حقوق بث مباريات بطولة كوبا أمريكا.
وترددت أنباء في الساعات الماضية حول تفاوض قنوات أبو ظبي الرياضية وأيضًا قنوات بي إن سبورتس وقناة ssc السعودية للحصول على حقوق بث مباريات البطولة.
وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونمبول" بث المباريات عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
ويحمل المنتخب الأرجنتيني لقب كوبا أمريكا والتي فاز بها في نسخة 2021 على الملاعب البرازيلية بعد التغلب في اللقاء النهائي على حساب المنتخب البرازيلي صاحب الضيافة.