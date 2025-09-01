بعد جدل واسع.. ليفربول يعلن صفقة إيزاك رسميا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع السويدي ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد في صفقة مدوية.

وقال ليفربول في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: "رسمياً أصبح إيزاك في صفوف الريدز".

ووقع اللاعب بعد اجتيازه الفحوص الطبية مساء الاثنين في صفوف ليفربول بعد جدل واسع حول الصفقة وقيمتها المالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سعر الصفقة وصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني ولكن ليفربول لم يعلن قيمة انتقال اللاعب.

وقال اللاعب صاحب الـ25 عاماً: "لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا. لكنني سعيد للغاية بكوني جزءًا من هذا الفريق، هذا النادي، وكل ما يمثله. إنه أمر أفتخر به وأتطلع إليه بشدة".

وأضاف: "أنا سعيدٌ جدًا بإتمام الصفقة.. أتطلع لرؤية زملائي في الفريق وتسجيل الأهداف وإسعاد الجماهير".

وأثبت المهاجم السويدي إيزاك نفسه واحدًا من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي خلال مواسمه الثلاثة مع نيوكاسل.

وبعد وصوله من ريال سوسيداد في صيف عام 2022، سجل 62 هدفًا في 109 مباريات مع نيوكاسل.

وسجل إيزاك 54 هدفا في 86 مباراة بالدوري الإنجليزي مع نيوكاسل، منها 23 هدفا في الموسم الماضي، عندما احتل المركز الثاني خلف محمد صلاح في السباق على الحذاء الذهبي.

وأضاف إيزاك: "أعتقد أن لديّ الكثير لأقدمه، أنا مهاجم، لكنني أسعى دائمًا لتقديم كل ما في وسعي للفريق، وأسعى لتسجيل الأهداف بشكل رئيس، بل وأكثر من ذلك بكثير أيضًا".