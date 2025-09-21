كريستيانو رونالدو يتدخل لإنهاء أزمة عبدالإله العمري (فيديو)

تدخل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بشكل رائع من أجل إنهاء أزمة عبد الإله العمري، نجم الفريق، مع الجماهير، والتي شنت عليه هجوما كبيرا الفترة الماضية، بسبب الحزن الظاهر على وجهه رغم فوز "العالمي".

واعتبرت الجماهير أن ما يفعله العمري يضر الفريق، في ظل رغبته الواضحة في الرحيل عن النصر في الميركاتو الصيفي والعودة لصفوف الاتحاد الذي لعب بقميصه الموسم الماضي بشكل أساسي، وكان رافضا العودة لدكة البدلاء، ولكن إدارة "العالمي" طلبت أموالا كبيرة مقابل بيع عقده، وهو ما رفضته إدارة "العميد".

وبدا العمري حزينا خلال فوز النصر على استقلول دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2، وهو ما فتح عليه هجوما كبيرا من الجماهير والنقاد الرياضيين.

ولكن العمري خرج بعد ذلك معتذرا للجماهير، موضحا أن حزنه بسبب مروره بظروف عائلية صعبة تعلمها إدارة النصر وليس أي شيء آخر.

وخطف رونالدو، الأنظار عقب مواجهة الرياض والفوز الكبير بنتيجة "5-1"، بسبب مطالبته لجماهير النصر، بدعم زميله عبد الإله العمري.

وحرص العمري على التوجه لجماهير "العالمي" خلال مباراة الرياض، وطالب الجميع بمسامحته، فما كان من رونالدو إلا أن توجه لجماهير النصر، وطالبها بالهتاف للاعب، ونسيان أزمة رحيله خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.