التحقيق في إساءة عنصرية للاعب منتخب كندا بسبب ميسي
قال الاتحاد الكندي لكرة القدم إنه على اتصال بالاتحادات القارية للعبة الشعبية بعد أن تلقى أحد لاعبيه إساءة عنصرية عبر الإنترنت، بعد الخسارة 2-صفر أمام الأرجنتين، في المباراة الافتتاحية لكأس كوبا أمريكا، أمس الجمعة.
ولم يكشف الاتحاد الكندي عن هوية اللاعب، لكن قلب الدفاع مويس بومبيتو تعرض لإساءة عبر الإنترنت بعد تدخل عنيف على نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، مما أدى لإصابة قائد الأرجنتين في الكاحل.
وقال الاتحاد في بيان: "يدرك الاتحاد الكندي لكرة القدم ويشعر بالانزعاج الشديد إزاء التعليقات العنصرية التي نشرت عبر الإنترنت والموجهة إلى أحد لاعبي المنتخب الوطني للرجال بعد مباراة الليلة الماضية.
"نحن على اتصال مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) بشأن هذا الأمر".
وكتب بومبيتو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة: "بلدي كندا الجميلة"، مضيفا رمزا تعبيريا على شكل قلب.
وقال اتحاد الكونكاكاف إنه سيلاحق الحسابات التي نشرت الإساءة.
وأضاف الاتحاد القاري في بيان: "ننضم إلى سلطات الكرة الكندية في إدانة واستنكار الإساءة التي وجهت إلى مويس بومبيتو عبر الإنترنت، لا مكان للعنصرية في رياضتنا أو مجتمعنا".
وأصدر اتحاد الكومنيبول أيضا بيانا عبر فيه عن دعمه للاعب الكندي، وأيد خطوات اتحاد الكونكاكاف، قائلا إنه سيتحرك ضد هؤلاء الذين يقررون الخروج على قواعد التعايش.
والأسبوع الماضي، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن أدوات التواصل الاجتماعي المصممة لحماية اللاعبين من الانتهاكات عبر الإنترنت ستكون متاحة لجميع الاتحادات المحلية الأعضاء البالغ عددها 211، وأنديتها.