كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي أتم اتفاقه لاستعاد الألماني إلكاي غوندوغان لصفوف الفريق الإنجليزي، بعد عام واحد فقط من رحيله إلى برشلونة الإسباني.

وكان غوندوغان انضم إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، الذي قضى في صفوفه 7 سنوات.

وأشارت التقارير إلى أن صاحب الـ33 عاما أصبح قريبا من العودة إلى مانشستر سيتي الذي كان يحمل فيه شارة القيادة، وذلك بعد موسم وحيد قضاه في برشلونة، بسبب رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف.

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وقال فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "غوندوغان يعود إلى مانشستر سيتي، تم الاتفاق مع لاعب خط الوسط الألماني للانضمام بعقد صالح حتى يونيو 2025".

وأضاف: "تم التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات إيجابية في آخر 48 ساعة ووافق بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، على عودة اللاعب".

وأتم: "غوندوغان سيغادر برشلونة مجاناً".

من جانبها، كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" أن النجم الألماني تنازل عن المدة المتبقية في عقده والتي تصل إلى عامين مع برشلونة، حتى يستطيع مساعدة النادي ماليا.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم مؤخرا تفعيل خيار التجديد في عقد غوندوغان تلقائيًا مع برشلونة؛ لأنه لعب 60% من مباريات الموسم الماضي.

يذكر أن غوندوغان شارك مع برشلونة في 51 مباراة خلال موسمه الأول في إسبانيا بمختلف المسابقات، حيث سجل 5 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة.