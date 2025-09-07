أصبح لي صديق جديد.. رونالدو يفاجئ "عاشقه الصغير" بطريقة خرافية (فيديو)

عادت الحادثة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة منتخب بلاده أمس السبت أمام نظيره الأرميني لتلقي بظلالها من جديد على منصات التواصل الاجتماعي وتثير مزيدا من التفاعل والإعجاب.

وخلال عزف النشيد الرسمي لكل من البرتغال وأرمينيا ظهر في الصورة طفل صغير من الأطفال الذين يرافقون اللاعبين عند الدخول إلى الملعب وقبل ضربة البداية وأبدى إعجابه برونالدو كما بدا وهو متلهف وغير مصدق لوقوفه أمام أسطورة الكرة العالمية.

ووأجهش الطفل الصغير باكيا بعد وقوفه أمام النجم رونالدو الذي التفت سريعًا، ورسم ابتسامة على وجهه قبل أن يواسيه بعناق قصير، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا.

وعاد رونالدو ليبدي اهتمامه باللقطة الرائعة عندما نشر اليوم الأحد على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" مقطع فيديو مصحوبا بعبارات تفيض إنسانية وتواضعا.

وقال رونالدو: "لقد تعرفت على صديق جديد بالأمس، أنا ممتن للحب والدعم كل يوم وآمل أن يتمكن الجميع من متابعة أحلامهم!".

ولقي منشور الأسطورة البرتغالي تفاعلا لا حدود له على منصة "إنستغرام" إذ حظي بإعجاب ما يزيد عن مليونين و700 ألف متابع بالتمام والكمال كما تم التعليق بكثافة على المنشور.

ويملك رونالدو علاقات إنسانية مع الأطفال بشكل مثير للإعجاب إذ كثيرا ما أبدى مشاعر عاطفية صادقة معهم رغم أنه رفض أحيانا تصويره أو الاقتراب منه.

وفي مباريات سابقة سواء مع الأندية أو المنتخب عادة ما يبدي الأطفال الذين يرافقون اللاعبين إلى الدخول إلى أرض الملعب إعجابهم برونالدو وتلهفهم للوقوف أمامه.

وأحرز رونالدو هدفين في مباراة البرتغال وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026 ليصبح في رصيده 942 ويقترب أكثر فأكثر من إحراز 1000 هدف في مسيرته.

وفي الدور السعودي أحرز رونالدو أول أهدافه مع النصر في مباراة الجولة الأولى أمام التعاون في فوز فريقه (5 ـ 0).