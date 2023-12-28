خطوة كبيرة من بايرن ميونخ لمنع انتقال ديفيز إلى ريال مدريد

ووفقًا للتقرير فإن بايرن ميونخ قدم عرضًا بـ10 ملايين يورو سنويا لديفيز وهو رقم كبير بالنسبة للنادي، كما إنه أعلى من العرض الذي سيقدمه ريال مدريد للاعب.

وحتى الآن لم يحسم اللاعب موقفه بقبول العرض أو رفضه.

وشددت ماركا على أنه في حال رغب ديفيز في الانتقال إلى ريال مدريد فإن عليه أن يسلك نفس طريق جود بيلينغهام حينما كان لاعبًا في بروسيا دورتموند حيث رفض عروضًا إنجليزية ضخمة من أجل الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.