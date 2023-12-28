خطوة كبيرة من بايرن ميونخ لمنع انتقال ديفيز إلى ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات صفقة انتقال الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ الألماني إلى ريال مدريد.
وربطت تقارير عديدة بين ريال مدريد وألفونسو ديفيز خاصة بعد رفض الأخير تجديد عقده مع العملاق الألماني.
وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن شددت تقارير على أن بطل الدوري الألماني قد يبيعه الصيف القادم حال فشل في تجديد عقده.
وقدم بايرن أكثر من عرض للاعب، لكن تلك العروض قوبلت بالرفض؛ ما جعل النادي الألماني يقدم تضحية مالية كبيرة من أجل الحفاظ على اللاعب.
ووفقًا للتقرير فإن بايرن ميونخ قدم عرضًا بـ10 ملايين يورو سنويا لديفيز وهو رقم كبير بالنسبة للنادي، كما إنه أعلى من العرض الذي سيقدمه ريال مدريد للاعب.
وحتى الآن لم يحسم اللاعب موقفه بقبول العرض أو رفضه.
وشددت ماركا على أنه في حال رغب ديفيز في الانتقال إلى ريال مدريد فإن عليه أن يسلك نفس طريق جود بيلينغهام حينما كان لاعبًا في بروسيا دورتموند حيث رفض عروضًا إنجليزية ضخمة من أجل الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.
وتقول ماركا إن خطة ريال مدريد هي التوصل لاتفاق أولا مع بايرن ميونخ ثم مع اللاعب بشروط مالية مناسبة للحفاظ على هدوء غرفة الملابس الذي يميز الفريق حاليًّا.
ويملك ريال مدريد لاعبَين في الجهة اليسرى هما فيرلاند ميندي كثير الإصابات وفيران غارسيا الذي لم يقنع كارلو أنشيلوتي بمستواه بعد.
ويمكن لريال مدريد أيضًا استعادة لاعبه السابق ميغيل غوتيريز المتألق حاليًّا مع جيرونا.