تسارعت أزمة سعود عبدالحميد، نجم نادي الهلال السعودي، مع إدارة ناديه برئاسة فهد بن نافل، بعد رغبته في تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع الفريق، حيث وجه نادي الهلال عدة طلبات للاعبه الذي يصر على الاحتراف.

وينتهي عقد الظهير الشاب بعد عام واحد، وتسعى الإدارة إلى التوقيع معه لمدة أطول، بينما لا يفضل اللاعب اتخاذ الخطوة خلال الوقت الحالي الذي يدرس فيه، فكرة الاحتراف الخارجي.

وأثيرت التساؤلات مؤخرا بشأن مصير "سعود" في ظل تلقيه عدة عروض أوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث خرج الظهير الأيمن من حسابات البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، في الودية التي خاضها "الزعيم" ضد أودينيزي الإيطالي، أمس السبت.

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وكشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي أن إدارة الهلال رفضت التعامل مع وكيل سعود عبدالحميد؛ بسبب عدم وجود اسمه في لائحة الوكلاء في الاتحاد السعودي، وأن الوكيل يعتبر غير معترف به، ولا يحق له التعامل بشكل رسمي مع اللاعب.

وقال عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "أبدى اللاعب سعود عبدالحميد في أثناء المعسكر عدم جديته في التمارين على خلفية رغبته الملحة في خوض تجربة احترافية خارجية؛ مما دعا البرتغالي جيسوس لاستبعاده من تشكيلة المباراة الأخيرة ومحدودية مشاركته فيما سبقها من مباريات .. وتشير ذات المصادر إلى أن إدارة الهلال طلبت من اللاعب الجلوس معها لمناقشة تجديد عقده الممتد إلى سنة وأربعة أشهر، وقوبل هذا الطلب بالرفض القاطع من اللاعب لمناقشة أي تفاصيل تخص عقده مع إلحاحه لقبول العروض الخارجية. إدارة النادي طالبت اللاعب إظهار هذه العروض، إلا أن الأخير لم يقدم أي عرض خارجي للإدارة".

وأضاف: "لم تصل أية عروض حتى اللحظة للهلال. الجدير بالذكر أن إدارة الهلال رفضت التعامل مع وكيل اللاعب؛ بسبب عدم وجود اسمه في لائحة الوكلاء في الاتحاد السعودي، وأن الوكيل يعتبر غير معترف به، ولا يحق له التعامل بشكل رسمي مع اللاعب والنادي أو الجلوس لمناقشة ما يخص سعود، ودعت الإدارة "عبدالحميد" للتوقيع مع وكيل معترف فيه لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم".

واختتم: "أخيراً .. الإدارة الهلالية أبدت جديتها في التمسك باللاعب حتى نهاية عقده نظراً لأهمية الموسم القادم للفريق والاستحقاق العالمي المنتظر وهو ما جعل الإدارة منفتحة جداً لرغبات اللاعب والجلوس من الآن لمناقشة التجديد والمفاوضة في المتطلبات جميعها التي يرغب فيها اللاعب".

وضمَّ الهلال عبدالحميد، البالغ من العمر 25 عامًا، في ديسمبر 2021، قادمًا من الاتحاد، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وعلى مدى موسمين ونصف الموسم، لعب بقميص الفريق 113 مباراة، محليًا وآسيويًا وعالميًا، وسجّل 5 أهداف، وصنع 18 أخرى.