ماركا تكشف تفاصيل ليلة فينيسيوس جونيور الساخنة في ملعب أوساسونا

ودخل فينيسيوس جونيور في صراع ثنائي مع عدد من لاعبي أوساسونا وخصوصا مع المدافع موي غوميز الذي كان يراقبه وتعرَّض للضرب والعرقلة من طرفه كما احتج على حكم المباراة بضع مرات.

ودافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي على نجمه وقال: "يجب نسيان ما حدث في دقيقة صمت وهذا بالنسبة لي يعتبر قلة احترام لتركيا وسوريا".

كما دافع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن زميله وقال: "أطلقوا عليه اسم ابن العاهرة في دقيقة من الصمت، غنوا فينيسيوس يموت، عليك التوقف عن النظر إلى فينيسيوس ومشاهدة الناس، جو هذا الملعب رائع للعب ولكن دون هذا الهراء".

كما تحدث سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا الذي أوقف محاولات فينيسيوس جونيور في المباراة ومنها انفرادان واضحان ومنعه من التسجيل ودافع عن منافسه وقال: "كان سلوك فينيسيوس جونيور طبيعيا، أعتقد أنه في النهاية فإن قضية فينيسيوس في أي ملعب يسير فيه يحدث ثورة، يجب التوقف قليلا عما يحدث إنه يضيف الكثير من الرصاص لهذه المشكلة".