ماركا تكشف تفاصيل ليلة فينيسيوس جونيور الساخنة في ملعب أوساسونا
عاش البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ليلة أخرى ساخنة في ملعب السادار معقل فريق أوساسونا حيث تعرض لهتافات عنصرية ودخل في مشادة مع لاعبي الفريق المنافس والحكام.
وقبل بداية المباراة وأثناء دقيقة صمت ترحما على ضحايا زلزال تركيا وسوريا وأمام صمت الجماهير نطق أحد الجمهور بصوت مسموع: "فينيسيوس جونيور ابن العاهرة" وضحك عدد من جماهير أوساسونا.
كما تعرض النجم البرازيلي لهتافات مسيئة ضد عائلته خلال المباراة ورد عليها بعد الفوز 2-0 على صفحته وكتب: "الشتائم تستمر لكن الرقص أيضا.. إلى ليفربول" في إشارة لمباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ودخل فينيسيوس جونيور في صراع ثنائي مع عدد من لاعبي أوساسونا وخصوصا مع المدافع موي غوميز الذي كان يراقبه وتعرَّض للضرب والعرقلة من طرفه كما احتج على حكم المباراة بضع مرات.
ودافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي على نجمه وقال: "يجب نسيان ما حدث في دقيقة صمت وهذا بالنسبة لي يعتبر قلة احترام لتركيا وسوريا".
كما دافع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن زميله وقال: "أطلقوا عليه اسم ابن العاهرة في دقيقة من الصمت، غنوا فينيسيوس يموت، عليك التوقف عن النظر إلى فينيسيوس ومشاهدة الناس، جو هذا الملعب رائع للعب ولكن دون هذا الهراء".
كما تحدث سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا الذي أوقف محاولات فينيسيوس جونيور في المباراة ومنها انفرادان واضحان ومنعه من التسجيل ودافع عن منافسه وقال: "كان سلوك فينيسيوس جونيور طبيعيا، أعتقد أنه في النهاية فإن قضية فينيسيوس في أي ملعب يسير فيه يحدث ثورة، يجب التوقف قليلا عما يحدث إنه يضيف الكثير من الرصاص لهذه المشكلة".
وأحرز ريال مدريد هدفين قرب النهاية ليفوز 2-صفر على أوساسونا ويواصل ملاحقة برشلونة المتصدر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.
وانتظر ريال حتى الدقيقة الـ78 ليسجل الهدف الأول بواسطة فيدريكو بالبيردي، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وبين الهدفين، هز فينيسيوس الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.
وأصبح رصيد ريال 51 نقطة من 22 مباراة وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر الذي خاض 21 مباراة، ويأتي أوساسونا عاشرا برصيد 30 نقطة.
وهذه آخر مباراة لريال مدريد قبل اللعب في ضيافة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.