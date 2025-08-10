رد فعل جون إدوارد بعد مطالبته بالتعاقد مع نجم الأهلي (فيديو)

أظهر جون إدوارد، المدير الرياضي لفريق الزمالك، رد فعل مثيرا بعدما طالبه جمهور النادي الأبيض خلال لقاء معه داخل أسوار القلعة البيضاء بضرورة التعاقد مع أحد نجوم الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأغلق جون إدوارد الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع 10 لاعبين بارزين، ليظهر بعضهم في مواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة الماضي، في الجولة الأولى للدوري المحلي، وقدموا أداء رائعا في فوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

وتمكن نادي الزمالك من التعاقد مع 10 لاعبين، من مختلف الدوريات كما أعلن الأبيض، وهم: مهدي سليمان، وشيكو بانزا، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، وآدم كايد، وعبد الحميد معالي، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل، وعدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا.

ويسعى الزمالك للمنافسة على كافة المسابقات التي يشارك بها، وهي الدوري المصري، وكأس مصر، والسوبر المصري، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وارتبط اسم الزمالك في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع أحمد عبد القادر، نجم الأهلي، الذي كان يسعى للرحيل عن ناديه في الميركاتو الصيفي بأي طريقة، مع تبقي عام في عقده، خاصة مع خروجه من حسابات خوسيه ريبيرو، المدير الفني، لكن إدارة الأهلي رفضت، وأكدت للاعب أن رحيله سيكون بشروطها ولأحد الأندية الخارجية خوفا من انضمامه للفريق الأبيض.

وخلال لقاء جون إدوارد مع عدد من الجماهير في النادي، طالبوه بالتعاقد مع أحمد عبد القادر، ليقوم بعمل علامة إعجاب للمشجعين، وترتسم على وجهه ابتسامة خفيفة، وهو الأمر الذي جعل الجمهور منتظرا لحسم الصفقة من المدير الرياضي الذي قام بعمل مشروع وقوام فريق رائع.

وعاد أحمد عبد القادر مؤخرًا إلى صفوف النادي الأهلي، عقب انتهاء فترة إعارته لنادي قطر القطري، التي شهدت تألقه في بعض الفترات، حيث شارك في 17 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.