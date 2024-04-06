موقف إيثان شقيق مبابي من الانضمام لريال مدريد
كشف الصحفي فابريس هوكينز عبر شبكة "RMC" موقف إيثان شقيق النجم الفرنسي كيليان مبابي من الانضمام لريال مدريد الصيف المقبل.
وبحسب هوكينز فإنه على عكس شقيقه الأكبر كيليان، فإن إيثان البالغ من العمر 17 عاما لن ينضم إلى ريال مدريد.
ومثل كيليان، ينتهي عقد إيثان مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.
وترجح تقارير انتقال مبابي إلى ريال مدريد خلال أسابيع ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة أواخر مايو أو أوائل يونيو.
وظهرت تقارير تفيد بأن كيليان نصح ريال مدريد بالتعاقد مع شقيقه إيثان وأن الميرنغي وافق على الطلب.
لكن يبدو أن اللاعب يفضل البقاء مع باريس سان جيرمان حيث يرتبط بعلاقة قوية مع الفريق الفرنسي، ويأمل في مواصلة رحلته مع النادي.
ومن اللافت أنه لم يتم استدعاء إيثان إلى قائمة الفريق الأول لباريس سان جيرمان منذ إبلاغ كيليان إدارة النادي أنه سيغادر بنهاية الموسم الحالي.
لكن لويس إنريكي قرر استدعاء إيثان لمواجهة كليرمون فوت اليوم السبت في الدوري الفرنسي قبل أيام من مواجهة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكشفت شبكة "RMC" أن الاهتمام بالتعاقد مع إيثان يتزايد خاصة من أندية ألمانية وإسبانية.
لكن إيثان لا يفكر في الرحيل حتى لو وقع شقيقه كيليان مع ريال مدريد.
ويبدو إيثان مصمما على شق طريقه الخاص، مدعومًا بالتقدير الداخلي والاعتراف بإمكانياته داخل باريس سان جيرمان.
وظهر إيثان للمرة الأولى في الدوري الفرنسي في ديسمبر الماضي، وحظي بإشادة المدرب لويس إنريكي الذي وصفه بأنه "لاعب واعد للغاية ومتعدد الاستخدامات".