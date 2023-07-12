بعد خضوع لاعبي الاتحاد وليفربول له.. ما هو تحليل اللاكتات؟
ظهر لاعبو فريقي ليفربول والاتحاد السعودي وهم يخضعون لاختبار طبي يسمى "اللاكتات"، قبيل انطلاق فترة الإعداد الخاصة بالناديين.
وتساءل الكثيرون حول طبيعة هذا الاختبار، الذي يظهر للمرة الأولى في الملاعب الرياضية.
وكشف أخصائي العلاج الطبيعي عبدالسلام الشمري عن طبيعة هذا التحليل، قائلا: "الاختبار يساعد فريق العلوم الرياضية على تحديد أعلى كثافة يمكن للاعبين التدرب عليها قبل أن يصبحوا منهكين للغاية".
وأضاف: "كما أن الاختبار يقيس عتبة اللاكتات عند اللاعب، ويساعد على تحسينها ضمن برنامج تدريبي لتكوين لاعبين أقوى وأسرع".
وشرح: "يجري اللاعبون في سلسلة من المسافات على خطوات مختلفة، مع التوقف وإجراء اختبارات الدم بعد كل فترة زمنية لاختبار حمض اللاكتيك في الدم".
وزاد: "إذا حصل اللاعب على أعلى مستوى نسميه "عتبة حمض اللاكتيك، وهو عندما يتراكم حمض اللاكتيك في العضلات بشكل أسرع من قدرة الجسم على إزالته، مما يؤدي إلى التعب التراكمي، وعليه يتم استبعاد اللاعبين من الاختبار".
ويستعد ليفربول للموسم الجديد بمعسكر مغلق في ألمانيا، فيما يستعد نادي الاتحاد للحفاظ على لقب الدوري السعودي بمعسكر في مدينة الطائف.
ويستهل نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي موسمه الجديد بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.
ويقع نادي الاتحاد ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الترجي التونسي والشرطة العراقي، والصفاقسي.
كما ينتظر الاتحاد مشاركة مهمة في كأس العالم للأندية إضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي.