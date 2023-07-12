بعد خضوع لاعبي الاتحاد وليفربول له.. ما هو تحليل اللاكتات؟

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي عبدالسلام الشمري عن طبيعة هذا التحليل، قائلا: "الاختبار يساعد فريق العلوم الرياضية على تحديد أعلى كثافة يمكن للاعبين التدرب عليها قبل أن يصبحوا منهكين للغاية".

وأضاف: "كما أن الاختبار يقيس عتبة اللاكتات عند اللاعب، ويساعد على تحسينها ضمن برنامج تدريبي لتكوين لاعبين أقوى وأسرع".

وشرح: "يجري اللاعبون في سلسلة من المسافات على خطوات مختلفة، مع التوقف وإجراء اختبارات الدم بعد كل فترة زمنية لاختبار حمض اللاكتيك في الدم".

وزاد: "إذا حصل اللاعب على أعلى مستوى نسميه "عتبة حمض اللاكتيك، وهو عندما يتراكم حمض اللاكتيك في العضلات بشكل أسرع من قدرة الجسم على إزالته، مما يؤدي إلى التعب التراكمي، وعليه يتم استبعاد اللاعبين من الاختبار".