تخفيف عقوبة إيقاف العراقي إبراهيم بايش

وذكر الاتحاد العراقي عبر فيسبوك أن لجنة الانضباط عدلت قرارها بشأن بايش (22 عاما)، أفضل لاعب في كأس الخليج الأخيرة (خليجي 25) لتوقفه عشر مباريات فقط مع تغريمه 20 مليون دينار عراقي‭ ‬(14374 دولارا).

وفرضت العقوبة في البداية بعد اتهام بايش "بالاستهزاء بالحكم ومحاولة الاعتداء عليه وتوجيه إساءات" بعد خسارة القوة الجوية 3-2 أمام الكهرباء في الدوري العراقي بعد هدف في اللحظات الأخيرة، في وقت سابق من الشهر الجاري.