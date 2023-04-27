تخفيف عقوبة إيقاف العراقي إبراهيم بايش
فرضت العقوبة في البداية بعد اتهام بايش "بالاستهزاء بالحكم ومحاولة الاعتداء عليه وتوجيه إساءات".
أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تخفيف عقوبة إيقاف إبراهيم بايش لاعب وسط فريق القوة الجوية من عامين إلى عشر مباريات بعد محاولة الاعتداء على حكم، في وقت سابق هذا الشهر.
وذكر الاتحاد العراقي عبر فيسبوك أن لجنة الانضباط عدلت قرارها بشأن بايش (22 عاما)، أفضل لاعب في كأس الخليج الأخيرة (خليجي 25) لتوقفه عشر مباريات فقط مع تغريمه 20 مليون دينار عراقي (14374 دولارا).
وفرضت العقوبة في البداية بعد اتهام بايش "بالاستهزاء بالحكم ومحاولة الاعتداء عليه وتوجيه إساءات" بعد خسارة القوة الجوية 3-2 أمام الكهرباء في الدوري العراقي بعد هدف في اللحظات الأخيرة، في وقت سابق من الشهر الجاري.
ورد القوة الجوية على العقوبة الأولى ضد بايش، الذي لعب دورا محوريا في تتويج العراق بكأس الخليج على أرضه مطلع العام، بتعليق أنشطة النادي.