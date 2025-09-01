أثارت جدلا واسعا.. مَن زوجة نجم مانشستر سيتي "العراقية"؟ (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

أثارت زوجة اللاعب الهولندي تيجاني ريندرز نجم مانشستر سيتي الجديد الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا حول أصولها العربية.

وتزوج النجم السابق لميلان ماريا جورجيس صاحبة الجنسية الهولندية العراقية الأصل، وله منها ابن واحد اسمه سفيان.

تيجاني ريندرز البالغ 27 سنة لاعب وسط هولندي من أصول إندونيسية ولعب لأندية زفوله وألكمار في هولندا قبل أن ينتقل لميلان صيف 2023، وفي الصيف الحالي انتقل لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.

تعرف النجم الهولندي إلى زوجته ماريا جورجيس العراقية الأصل عبر "إنستغرام"، وتواصل معها وألح عليها للقاء من أجل شرب كأس شاي، ومن أول لقاء أخبرها أنه يرغب في الزواج منها.

ومنذ بداية علاقتهما في 2021 ساندت ماريا جورجيس زوجها في كل المحطات وكانت حاضرة برفقته في ميلان وفي مانشستر، وتربي ابنها سفيان.

وتقول ماريا جورجيس حول حياتها علاقتها بزوجها وابنها: "أكون في أسعد حالاتي عندما أقضي وقتًا مع عائلتي وأصدقائي. هذه لحظات أقدرها حقًا، كما أحب التسوق، وبالطبع، فإن ترقب العطلة يرفع معنوياتي دائمًا. بصراحة، لدي الكثير من لحظات السعادة الصغيرة، ومن الصعب اختيار واحدة فقط".

وتضيف حول الأمومة وابنها: "لقد منحتني الأمومة منظورًا جديدًا للحياة. أعتقد أن العديد من الآباء يدركون ذلك. قد تقلقين من أبسط الأمور، لكن الآن وقد أصبحتُ أمًا، كثيرًا ما أسأل نفسي: "لماذا كنتُ قلقة آنذاك؟، الأهم هو أن يكون طفلي بصحة جيدة وسعيدًا. كل شيء آخر يبدو فجأة أقل أهمية بالنسبة له".

تصف مارينا ببراعة تأثير ابنها المستقر عليها ورأي زوجها : "أعود إلى المنزل، ولم أره منذ فترة، فأفكر على الفور: هذا هو المهم". كما يقول تيجاني: "قد يكون اليوم سيئًا، لكن بمجرد أن تراه مرة أخرى، تنسى كل شيء. وهذا صحيح تمامًا. كل شيء يعود إلى نصابه الصحيح".