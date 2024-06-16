قرار جديد من أنشيلوتي بخصوص "تعويذة ريال مدريد"
اتخذ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، قرارًا جديدًا بشأن اللاعب جيرمي دي ليون الملقب بتعويذة ريال مدريد.
أنشيلوتي كان يحرص على اصطحاب اللاعب في جميع مباريات ريال مدريد خارج أرضه خلال مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.
وسافر دي ليون مع فريق ريال مدريد إلى إنجلترا وألمانيا ثم حضر إلى ملعب ويمبلي في لندن خلال المباراة النهائية رغم أنه غير مقيد في قائمة الفريق بدوري الأبطال.
وحسب ماركا، فإن أنشيلوتي قرر اصطحاب اللاعب إلى الجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي قرار المدرب الإيطالي تجاه اللاعب الذي يلقب بـ"تعويدة أنشيلوتي" في وقت سوف يشهد فيه خط الهجوم تخمة كبيرة مع إضافة الثنائي كيليان مبابي وإندريك.
ويجيد جيرمي دي ليون لاعب فئة الشباب في ريال مدريد في مركز الجناح.
ومؤخرًا تألق دي ليون رفقة منتخب بلاده بورتوريكو في تصفيات كأس العالم، إذ سجل وصنع وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام به، خاصة بعد الشهرة الكبيرة التي تلقاها مؤخرًا.