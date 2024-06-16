قرار جديد من أنشيلوتي بخصوص "تعويذة ريال مدريد"

وسافر دي ليون مع فريق ريال مدريد إلى إنجلترا وألمانيا ثم حضر إلى ملعب ويمبلي في لندن خلال المباراة النهائية رغم أنه غير مقيد في قائمة الفريق بدوري الأبطال.

وحسب ماركا، فإن أنشيلوتي قرر اصطحاب اللاعب إلى الجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي قرار المدرب الإيطالي تجاه اللاعب الذي يلقب بـ"تعويدة أنشيلوتي" في وقت سوف يشهد فيه خط الهجوم تخمة كبيرة مع إضافة الثنائي كيليان مبابي وإندريك.